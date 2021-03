Bruce Campbell confirme que « Evil Dead Rise » tournera cette année

Les fans d’Evil Dead ont récemment reçu une mise à jour prometteuse, alors que la star et producteur Bruce Campbell a affirmé que le prochain film, « Evil Dead Rise », visant à commencer à filmer Nouvelle-Zélande plus tard cette année.

Il est compréhensible que la pandémie de coronavirus ait causé un certain nombre de complications pour l’industrie cinématographique, et même cette mise à jour n’est probablement que provisoire, mais étant donné que La Nouvelle-Zélande a pu contenir la pandémie plus rapidement que d’autres régions du monde, permettant de reprendre le tournage d’importantes sociétés de production.

«Je prévois de tourner le prochain film Evil Dead en Nouvelle-Zélande plus tard cette année», a partagé Campbell avec Knox News.. «Il se situe dans un environnement urbain moderne. Il est hors de danger ».

Campbell a joué dans les trois premiers films de Evil Dead, dont la première a été rendue publique en 1981, ainsi que trois saisons de Ash vs. Evil Dead par Starz.

On s’attend également à ce que le nouveau film emmène la franchise dans des directions nouvelles et passionnantes, se concentrant moins sur un havre sauvage éloigné et libérant les pouvoirs de Deadites et Necronomicon dans un cadre plus urbain.