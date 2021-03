Brooklyn Saison 6: La collection est annulée le 10 mai 2018 par Fox

La sixième saison de la sitcom télévisée Brooklyn Nine-Nine a été créée le 10 janvier 2019 sur NBC et s’est terminée le 16 mai 2019. C’est la première saison à être diffusée sur NBC (dont le studio partenaire Universal Television produit l’affichage), comme le la collection a été annulée le 10 mai 2018 par le biais de Fox. NBC l’a ramassé pour une 6e saison rapidement après l’annulation de la série le 11 mai 2018.

La saison se compose de 18 épisodes, Holt révèle qu’il a perdu le poste de commissaire au profit de John Kelly et est plongé dans un profond désespoir jusqu’à ce que Jake et Amy l’encouragent à se mettre à la hauteur des politiques régressives de Kelly, ce qui amène le nouveau commissaire à riposter contre les Neuf-Neuf. Gina quitte sa tâche après avoir déterminé que ses compétences pourraient être mieux dépensées ailleurs et se transforme en une star de cinéma à succès.

Amy et Jake débattent pour savoir s’ils ont ou non besoin d’enfants ou plus. Terry réussit l’examen du lieutenant et remporte le « Cinco de Mayo » Heist aka Halloween Heist pour la première fois. Cependant, le Nine-Nine ne dispose pas d’un budget suffisant pour vivre et il découvre qu’il est probablement transféré à Staten Island.

Jake et Holt découvrent que Kelly utilise sa nouvelle application de conseils sans nom pour écouter illégalement la population, les forçant à recruter certains de leurs antiques adversaires pour l’aider à divulguer ses crimes. Grâce à Jake et Wunch qui organisent une arrestation pour un faux enlèvement, Kelly est suspendue et Wuntch devient le commissaire par intérim. Elle profite de sa nouvelle position pour permettre à Terry de rester sur le Nine-Nine et forcer Holt à compenser ses jours manquants de patrouilleur.

Jake et Amy utilisent leur assurance mariage pour passer leur lune de miel dans une station balnéaire au Mexique. Ils se trouvent dans le même lodge que Holt, qui prend du temps pour se remettre de la cession du titre de commissaire à John Kelly. Lorsque sa mélancolie commence à gâcher leurs vacances et l’amène à se souvenir de quitter sa tâche, les jeunes mariés essaient de comprendre comment porter ses esprits. Pendant ce temps, Terry a du mal à guider l’enceinte à un moment donné de l’absence de Holt, et Charles tente de découvrir de Gina pourquoi leurs parents divorcent.

Jake et Charles examinent une affaire des jours plus jeunes d’Hitchcock et Scully pour décider si les deux détectives plus âgés retiennent de l’argent volé. En raison de la campagne de Holt contre John Kelly, la commissaire ferme le degré inférieur et oblige la plupart des départements à travailler dans un espace restreint, avant qu’Amy et ses fonctionnaires ne se battent contre Terry et Rosa. Gina aide Holt à se préparer pour une interview télévisée.

Jake et Amy essaient de découvrir qui a qualifié Jake de «The Tattler» et a ruiné sa dernière année en même temps que Gina essaie de se faire de la publicité devant un investisseur potentiel. Holt, Terry, Hitchcock et Scully s’efforcent de s’imposer dans un concours radiophonique. Charles permet à Rosa de choisir parmi deux intérêts amoureux de capacité.

En cherchant un nouvel assistant, Jake et Holt découvrent que le commissaire Kelly a envoyé un espion se faire passer pour un candidat. Jake pense qu’ils sont capables d’utiliser l’espion contre Kelly, tandis que Holt pense qu’il est agréable de simplement l’éliminer. Amy tente de soulager l’enceinte bondée en persuadant les autres de se débarrasser de leurs précieux gadgets.

David, en dénonçant des criminels brésiliens qui ont tenté de le mettre à la frontière pour abus de drogue. Jake essaie d’empêcher la jalousie d’Amy sur les réalisations de David et le fait d’être le tout-petit préféré de leur mère et de leur père de la submerger. Charles place les talents d’acteur de Holt et Terry à découvrir en les invitant à se cacher dans la salle de maintenance avec un criminel dont il cherche à obtenir des informations.

