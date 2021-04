‘Brooklyn Nine-Nine’ commence le tournage de sa dernière saison

Quelques mois seulement après l’annonce de la fin définitive de «Brooklyn Nine-Nine» pour sa huitième saison, ses activités de production ont repris. L’actrice Melissa Fumero a récemment publié une photo de son retour sur le plateau via son compte Instagram personnel.

Accompagné de Terry Crews et d’Andre Braugher, Fumero accompagne le message avec le message suivant: « Hier, j’étais tellement excité d’être de retour au travail que j’ai oublié de prendre une photo pour commémorer l’occasion, alors en voici une du jour 2. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Walker montre son côté méchant dans « The Falcon and The Winter Soldier »

Sa coéquipière Stephanie Beatriz a également partagé une photo montrant qu’une scène était en cours de tournage au bar de Shaw. Suite à la confirmation que ce sera la dernière saison de «Brooklyn Nine Nine», il a été rapporté que la longue attente pour reprendre les activités est due au fait que l’équipe de production veut s’assurer de livrer un envoi correct.

Dan Goor, producteur exécutif de la série, apprécierait le soutien de NBC et d’Universal Television pour l’opportunité de donner un espace à leurs personnages. «Mettre fin à la série était une décision difficile, mais en fin de compte, nous avons estimé que c’était la meilleure façon d’honorer les personnages, l’histoire et les téléspectateurs. Je sais que certains d’entre vous seront déçus que cela se termine très bientôt, mais honnêtement, je suis reconnaissant que cela ait duré si longtemps. Titre de ma «sex tape» ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: HBO partage la bande-annonce « honnête » de la saison 8 de « Game of Thrones »

Des rapports précédents indiquent que l’équipe de rédaction de «Brooklyn Nine-Nine» aurait dû abandonner tous les épisodes écrits pour la saison après les manifestations du mouvement Black Lives Matter l’été dernier, puisque les créatifs ont reconsidéré ce qu’ils voulaient vraiment montrer dans son style de la comédie.

L’acteur Terry Crews a déclaré à l’époque qu’il était heureux d’avoir eu des discussions sérieuses avec l’équipe créative, dans l’espoir de livrer un produit télévisuel innovant dans ces derniers épisodes. Il confirme qu’au moment de la suppression des scripts, quatre épisodes de la série étaient déjà terminés. La série devrait commencer à diffuser sa dernière saison à la fin de l’année.