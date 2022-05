Broker reçoit une standing ovation de 12 minutes à Cannes, la plus longue de tous les temps pour un film coréen

Hirokazu Kore-eda Courtier a reçu une ovation debout de 12 minutes après sa première au Festival de Cannes 2022, rapporte NME. Le premier projet en coréen du cinéaste japonais, Courtier a battu Park Chan-wook en 2009 La soif pour le titre de la plus longue standing ovation pour un film coréen au festival.

Selon le média coréen EDaily, l’ovation debout enthousiaste a commencé avec le directeur exécutif du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Le réalisateur et le casting principal du film—Song Kang-ho (Parasite), chanteuse et actrice Lee Ji-eun, Gang Dong-won (Péninsule), et Bae Doo-na (Sens8)—étaient présents pour l’accueil extrêmement positif.

Kore-eda a déjà remporté la Palme d’Or à Cannes en 2018 avec son drame policier en japonais Voleurs à l’étalage.

Courtier met en vedette Song Kang-ho dans le rôle de Sang-hyun, un « courtier de bonne volonté » qui met en place une boîte à bébé pour les parents qui cherchent à rendre anonymement leurs enfants. Travaillant avec Dong-soo de Gang Dong-won, les hommes prennent sur eux de trouver de nouveaux parents pour les nourrissons tout en remplissant leurs poches.

Lee Ji-eun (également connue sous le nom d’idole K-pop aux multiples talents IU) rejoint le casting en tant que So-young, une jeune femme qui croise le chemin des hommes lorsqu’elle place son propre bébé dans la boîte ; Bae Doo-na et Lee Joo-young (Classe Itaewon, fois) sont des détectives de police en mission pour découvrir l’opération illicite du courtier.

Regardez la bande-annonce garantie de tirer sur votre corde sensible ici:

Des critiques positives affluent pour le film depuis sa première, avec Nicholas Barber de la BBC délirant :

Non seulement il s’agit de la première production coréenne de Kore-eda, mais c’est un film de genre accessible et conceptuel qui rappelle les frères Coen et des films indépendants tels que Little Miss Sunshine. Je ne me souviens pas d’un film non anglophone qui était si mûr pour un remake en anglais – ou qui a été conçu de manière si experte qu’il rendait un remake complètement redondant.

Crédit photo – Barunson E&A

David Rooney du Hollywood Reporter décrit Courtierla cinématographie comme « [ranging] du désespoir ineffable de l’ouverture trempée par la pluie à la possibilité d’espoir et de délivrance alors qu’un train traverse la magnifique campagne. »

Les « visuels sans chichi » sont le dernier travail du directeur de la photographie sud-coréen Hong Kyung-pyo, dont le CV impressionnant comprend le thriller de renommée internationale Parasite. Le film de 2019 a reçu le prix de la meilleure photographie par l’Association coréenne des critiques de cinéma et a remporté plusieurs autres nominations. Les autres crédits cinématographiques de Hong incluent ceux de 2013 Perce-neige et horreur surnaturelle Les Lamentations (2016).

Le public sud-coréen peut attraper Courtier dans les salles à partir du 8 juin; une date de sortie nord-américaine est à déterminer.





