Broadway est de retour, bébé ! Oprah raconte une vidéo pour exciter les fans pour le retour des émissions en direct

Broadway est de retour !

Cela fait 18 mois que rester à la maison fait partie de la nouvelle normalité en raison de la pandémie de coronavirus, obligeant l’institution américaine du divertissement à tamiser ses lumières et à fermer ses portes. Mais maintenant, avec la levée des blocages, la Great White Way est sur le point de se prélasser à nouveau dans des lumières éblouissantes.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel de ce qu’ils ont manqué, la Broadway League lance lundi une nouvelle initiative pour accueillir les amateurs de théâtre à Times Square et revenir à ce qu’ils aiment. Et tout commence avec un court métrage de 2 minutes et demie narré par Oprah Winfrey.

« C’est Broadway, où le temps s’arrête chaque fois qu’un spectacle commence », dit le grand diffuseur au début de la vidéo. « C’est le retour de quelque chose de vraiment spectaculaire. »

Les clips étoilés qui accompagnent ce message incluent Hugh Jackman, Bruce Springsteen, Lin-Manuel Miranda, Sara Bareilles, Billy Porter, Angela Lansbury, Ethel Merman, James Earl Jones et Denzel Washington – et bien d’autres.

Près de 100 émissions défilent dans les images, ainsi que 735 acteurs et un chien, comme le taquine Winfrey, « Le direct est plus vivant que jamais! »

De « Hamilton » à « Chicago » à « Wicked », et des dizaines d’autres favoris des fans, ils sont tous sur le chemin du retour dans les semaines à venir.

« C’est là que l’amour remplit chaque scène, chaque espace, chaque cœur », poursuit Winfrey. « Et ça ? C’est là qu’on danse. Là où tu sais que tu auras toujours la chair de poule. C’est Broadway, et nous avons hâte de t’accueillir à la maison. »

Ce sera un mois de septembre inoubliable à Broadway.

« This is Broadway rassemble la joie et l’excitation que nous ressentons tous pour cette forme d’art et le rebond de New York », a expliqué la présidente de la Broadway League Charlotte St. Martin dans un communiqué de presse. « La réouverture de Broadway signifie que 97 000 travailleurs retournent à leur travail et le désir insatiable de se produire en direct de retour sur scène. Je suis tellement reconnaissant pour tout le travail qui a été fait pour créer ce moment d’unité et j’ai hâte que tous les fans de théâtre voient un spectacle cet automne !

