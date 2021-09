Britney Spears publie une mise à jour sur les fils «très privés» en l’honneur de leurs anniversaires

Les garçons de Britney Spears grandissent si vite !

La pop star a partagé un doux message sur ses fils, Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans, qui ont tous deux fêté leur anniversaire ce mois-ci.

« Les anniversaires de mes garçons étaient la semaine dernière… et malheureusement ils grandissent et veulent faire leurs propres choses…. Je dois leur demander la permission de les publier car ce sont des petits hommes extrêmement indépendants 🤷🏼‍♀️😂🥺 !! ! » Spears, 39 ans, a sous-titré une publication Instagram.

“Quoi qu’il en soit, nous avons organisé une petite fête et les gâteaux à la crème glacée les plus cool 🎂 !!! Ça me rend folle parce qu’elles sont si grandes et bon sang qu’elles grandissent encore 😳😳😳 !!!” elle a continué. « Ils sont allés danser la semaine dernière et j’ai pleuré pendant deux jours 😭😭😭 mes bébés en costume !!! C’est fou !!! Et les filles se préparent parce que mes garçons sont si beaux 🥰🥰🥰 !!!”

Elle a également partagé une citation sur la maternité : « Il n’y a rien de plus fort que l’amour entre une mère et son fils. »

« Je crois vraiment à cette citation, c’est pourquoi je voulais la partager », a-t-elle écrit. « Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager avec vous tous parce que mes enfants sont très privés, ce que j’aime, mais je vais vous dire qu’ils sont tous les deux extrêmement talentueux et je suis incroyablement béni d’avoir ces deux petits hommes dans ma vie ️🙏🏼 !!! »

Spears ne publie pas souvent de photos de ses fils, qu’elle partage avec son ex-mari Kevin Federline.

En mars, elle a partagé deux photos d’elle debout dans un champ avec Sean et Jayden, et il était évident à quel point les garçons avaient grandi.

« Mes garçons sont si grands maintenant !!!! Je sais… je sais… c’est très dur pour n’importe quelle maman surtout une maman avec des garçons les voyant grandir si vite !!!!” a-t-elle écrit en légende. « Je suis extrêmement chanceux parce que mes deux bébés sont si gentils et si gentils que j’ai dû faire quelque chose de bien !!!! »

Spears a récemment réactivé son compte Instagram après avoir pris une courte pause de la plate-forme de médias sociaux pour célébrer ses fiançailles avec son petit ami de longue date, Sam Asghari.

La superstar a montré sa bague dans une vidéo plus tôt ce mois-ci avec Asghari à ses côtés.

« Je ne peux pas f—— y croire 💍💍💍💍💍💍❣️!!!!!! » a-t-elle écrit en légende.