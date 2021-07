Britney Spears interpelle vivement les « personnes les plus proches de vous qui ne se sont jamais présentées »

Britney Spears utilise sa voix, maintenant plus que jamais.

La chanteuse de 39 ans, qui est impliquée dans une bataille judiciaire au sujet de sa tutelle controversée, s’est rendue sur Instagram pour appeler vivement les personnes les plus proches d’elle qui « ne se sont jamais présentées » quand elle en avait besoin.

Vendredi, elle a posté un simple texte noir sur fond blanc qui disait : « N’oubliez jamais qui vous a ignoré quand vous en aviez besoin et qui vous a aidé avant même que vous n’ayez à demander. »

« Il n’y a rien de pire que lorsque les personnes les plus proches de vous qui ne se sont jamais présentées pour vous publient des choses concernant votre situation quelle qu’elle soit et parlent avec droiture pour obtenir du soutien … il n’y a rien de pire que ça !!!! » Spears a écrit dans la légende.

Bien que la chanteuse n’ait pas nommé de personnes en particulier, de nombreux fans ont déclaré qu’elle appelait sa mère, Lynne Spears, et sa sœur cadette, Jamie Lynn, qui jusqu’à très récemment est restée silencieuse au sujet du bien-être de Britney et de sa tutelle de 13 ans. .

« Comment les personnes que vous aimez le plus osent-elles dire quoi que ce soit … ont-elles même tendu la main pour me soulever au TIME », a écrit Britney. « Comment oses-tu rendre public que MAINTENANT VOUS ENTRETIEN … avez-vous tendu la main quand je me noyais ???? »

La chanteuse « Toxic » a poursuivi en disant que les personnes qui ne parlent que pour elle maintenant qu’elle se défend et qu’elle prend de l’élan pour reprendre le contrôle de sa propre vie sont justes et ont tort.

« Encore une fois … NON … donc si vous lisez ceci et que vous savez qui vous êtes … et que vous avez en fait le culot de dire n’importe quoi sur ma situation juste pour vous sauver la face publiquement », a-t-elle poursuivi. « Si vous allez publier quelque chose… S’il vous plaît, arrêtez avec l’approche juste quand vous êtes si loin d’être juste, ce n’est même pas drôle… et bonne journée !!!!! »

Britney a félicité ses fans et d’autres personnes qui pourraient se trouver dans la même situation qu’elle, mettant fin au message cinglant sur une note d’espoir. Elle a dit: « PS si vous lisez ceci aujourd’hui et que vous pouvez comprendre …. Je suis désolé parce que je sais ce que c’est … et je vous envoie mon amour !!!! »

Il y a deux jours, la mère de Britney, Lynne, a posté sur Instagram une photo du verset biblique Jean 1:5 qui semblait soutenir sa fille.

« La lumière brille dans l’obscurité et l’obscurité ne l’a pas surmontée », lit-on dans la citation qu’elle a publiée. Mais de nombreux fans n’avaient pas le soutien soudain et pourtant indirect du chanteur.

« Tu as eu 13 ans pour la sauver et tu n’as absolument rien fait… » a écrit un fan.

« Libérez Britney. Elle a dit qu’elle voulait poursuivre sa famille en justice. Cela veut dire VOUS aussi. Attachez-vous! » a écrit une autre personne.

La sœur de Britney, Jamie Lynn, a également partagé des messages cryptés sur ses histoires Instagram la semaine dernière, y compris un message voilé sur « choisir l’espoir ».

« Cher Seigneur, pouvons-nous mettre fin à cette histoire de taureau une fois pour toutes », a également posté Jamie Lynn dans ses histoires, ajoutant: « Amen ».

Le monde a observé que Britney a récemment pris des mesures pour mettre fin à la tutelle que son père, Jamie Spears, a exercée sur elle. Il y a à peine deux jours, elle a célébré une victoire dans l’affaire, alors qu’un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a approuvé la démission de son avocat de longue date, Sam Ingham, et lui a permis d’engager sa propre représentation, Mathew S. Rosengart, un éminent Avocat hollywoodien et ancien procureur fédéral.

« Venez, les gars … venez !!!!! » la chanteuse a posté sur Instagram avec une vidéo d’elle-même en train de faire la roue. « Nouveau avec une vraie représentation aujourd’hui… Je me sens GRATITUDE et BÉNI !!!! »

À la fin du post, Spears a pour la première fois adopté le hashtag #FreeBritney que ses fans utilisent pour la soutenir ces dernières années.

« Merci à mes fans qui me soutiennent », a-t-elle écrit. « Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi d’être soutenu par des fans aussi géniaux !!!! »