Britney Spears est-elle enceinte ? Les fans se demandent si elle s’est fait retirer le DIU après une nouvelle vidéo

Britney Spears pourrait-elle avoir un bébé avec son petit ami Sam Asghari ? La pop star alimente peut-être les rumeurs de grossesse avec ses nouvelles publications sur Instagram.

Spears a exprimé son désir de se marier et d’avoir un bébé, mais affirme que sa tutelle restrictive l’a empêchée de le faire.

Mais, alors que la popstar se bat pour mettre fin à la tutelle de 13 ans, elle pourrait agrandir sa famille.

Britney Spears est-elle enceinte ?

Spears ne semble pas être enceinte après avoir mis fin aux rumeurs plus tôt ce mois-ci, mais il existe encore de nombreux indices suggérant qu’elle envisage d’avoir un bébé.

Spears a récemment publié une vidéo dans laquelle elle a semblé pointer à plusieurs reprises la caméra vers son ventre et il semble y avoir une légère bosse là-bas – bien que soyons réalistes, qui n’a pas le ventre rond de temps en temps ?

Britney Spears voulait retirer son stérilet.

Plus tôt cette année, Spears a clairement indiqué qu’elle souhaitait agrandir sa famille et a exprimé le désir de renoncer au contrôle des naissances.

« J’ai un DIU dans mon corps en ce moment qui ne me permet pas d’avoir un bébé et mes conservateurs ne me permettent pas d’aller chez le médecin pour le retirer », a déclaré le gagnant d’un Grammy à un tribunal de Los Angeles.

Ses allégations contre son père, Jamie Spears, et la conservatrice de l’époque Jodi Montgomery impliquaient qu’on l’empêchait de tomber enceinte.

Spears a appelé son petit ami un « père ».

En juillet, Spears a déclaré en plaisantant qu’Asghari « ressemble à un tel père » sur les photos Instagram du couple.

Asghari a ensuite commenté, « Dadghari » en réponse. Des sources ont affirmé qu’Asghari et Spears étaient unis dans leur désir d’avoir des enfants.

« Il est prêt à se marier et à avoir des enfants avec Britney et sa relation est sérieuse. Elle veut franchir une nouvelle étape et vivre pleinement avec lui », a révélé une source.

Asghari et Spears se fréquentent depuis 2016 après s’être rencontrés sur le tournage de son clip.

Spears a démenti les rumeurs de grossesse.

Spears a mis fin aux rumeurs de grossesse plus tôt ce mois-ci après avoir publié une photo aux seins nus et reçu des commentaires sur son poids et une plus grande taille de poitrine.

« Non les gars… Je n’ai pas eu de boulot en une semaine », a-t-elle écrit, « Je ne suis pas non plus enceinte… J’ai des seins sur ces photos parce que j’ai dévoré de la nourriture », a-t-elle écrit.

Ainsi, il semblerait que Spears ne soit pas actuellement enceinte – ou du moins ne nous dit pas si elle l’est – mais les partisans du mouvement #FreeBritney attendront probablement avec impatience qu’elle puisse agrandir sa famille si elle le souhaite toujours.

Spears est déjà mère de deux fils – Sean Preston, 15 ans, et Jayden James, 14 ans – avec son ex-mari Kevin Federline.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.