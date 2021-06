Britney Spears dit que son père « devrait être en prison » à la suite d’abus de tutelle

Britney Spears a longuement parlé publiquement de sa tutelle pour la première fois dans une nouvelle déclaration.

Britney Spears a parlé des abus qu’elle a subis sous sa tutelle et a demandé à un juge d’y mettre fin.

Après avoir fait plusieurs tentatives privées pour mettre fin à sa tutelle de 13 ans ces dernières années, Britney Spears a fait sa première déclaration publique à ce sujet devant le tribunal hier (10 juin). S’adressant à la juge des successions de Los Angeles, Brenda Penny, Britney s’est prononcée contre les abus qu’elle a subis de la part de son père, de sa famille et de son équipe sous la tutelle.

Dans la tutelle, la carrière et les actifs de Britney sont tous contrôlés par son père, Jamie Spears. Au cours de l’audience, Britney a révélé qu’elle avait été forcée de faire des tournées, qu’elle prenait des médicaments contre son gré et qu’elle avait même été empêchée d’avoir des enfants.

Britney Spears parle d’abus de tutelle dans une déclaration publique. Photo : Kevin Mazur/WireImage, Denise Truscello/BSLV/Getty Images pour Brandcasting, Inc

Britney a ouvert sa déclaration en expliquant qu’elle craignait de retourner devant le tribunal après le refus de ses précédentes demandes de mettre fin à la tutelle. Elle a déclaré: « Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas retournée au tribunal depuis longtemps, car je ne pense pas avoir été entendue à quelque niveau que ce soit lorsque je suis venue au tribunal la dernière fois. »

Britney a ensuite révélé: « J’étais en tournée en 2018. J’ai été forcée. Ma direction a dit que si je ne fais pas cette tournée, je devrai trouver un avocat, et par contrat, ma propre direction pourrait me poursuivre si je le faisais ‘ C’était très menaçant et effrayant. Et avec la tutelle, je ne pouvais même pas avoir mon propre avocat. «

Britney a poursuivi en disant qu’elle avait également été forcée de s’inscrire dans une nouvelle résidence à Las Vegas contre son gré. Cependant, lorsqu’elle a refusé de faire un pas de danse lors des répétitions, elle a été mise « sous lithium ». Elle a déclaré: « Non seulement ma famille n’a rien fait, mais mon père était tout à fait d’accord. Il a tout approuvé. »

Britney a déclaré que Jamie avait ensuite annulé la résidence et l’avait forcée à se rendre dans un centre de réadaptation pour abus. « Ils m’ont regardé me changer tous les jours, nu, matin, midi et soir. Mon corps – je n’avais pas de porte privée pour ma chambre. »

Parlant de son bonheur, Britney a déclaré: « J’ai menti et j’ai dit au monde entier » Je vais bien et je suis heureux. » C’est un mensonge. J’ai pensé que si je disais cela assez, peut-être que je pourrais devenir heureux, parce que j’ai été dans le déni. J’ai été sous le choc. Je suis traumatisé. Je ne suis pas heureux. Je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère que c’est fou. Et je suis déprimé. Je pleure tous les jours.

« Je ne sais pas comment l’État de Californie peut avoir tout cela écrit dans des documents judiciaires et ne rien faire. Mon père et toute personne impliquée dans cette tutelle et ma gestion, qui ont joué un rôle énorme en me punissant quand j’ai dit non, ma Suis, ils devraient être en prison.

« Je ne voulais rien dire de tout ça à qui que ce soit, au public, parce que je pensais que les gens se moqueraient de moi ou se moqueraient de moi et diraient : ‘Elle ment, elle a tout, c’est Britney Spears.' »

Britney a ensuite ajouté: « Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. J’ai un DIU à l’intérieur de moi en ce moment pour ne pas tomber enceinte. Je voulais retirer le DIU pour pouvoir commencer à essayer d’en avoir un autre Mais cette soi-disant équipe ne me laissera pas aller chez le médecin pour l’enlever parce qu’ils ne veulent plus que j’aie d’enfants.

« Je veux juste retrouver ma vie. Et ça fait 13 ans. Et c’est assez. Tout ce que je veux, c’est posséder mon argent, que ça se termine, et que mon petit ami me conduise dans sa putain de voiture. Et honnêtement, j’aimerais poursuivre en justice ma famille. J’aimerais aussi pouvoir partager mon histoire avec le monde et ce qu’ils m’ont fait.

« La principale raison pour laquelle je suis ici est que je veux mettre fin à la tutelle sans avoir à être évalué. »

On ne sait actuellement pas comment le tribunal répondra à la déclaration et aux demandes de Britney. Sa prochaine audience est le 14 juillet. En attendant, nous vous encourageons à lire sa déclaration complète. Personne ne mérite d’être maltraité comme ça.

