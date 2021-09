Bright: Samurai Soul Trailer révèle une préquelle animée du hit Netflix de Will Smith

Il semble que l’avènement du streaming ait conduit à une résurgence inattendue des spin-offs animés des séries d’action en direct, Netflix utilisant la voie animée pour combler les lacunes laissées par ces séries et films d’action en direct embêtants qui prennent tellement de temps et d’argent. . Le dernier ajout à ce groupe est Brillant, le véhicule Will Smith et Joel Edgerton gravement mutilé qui a été réalisé par David Ayer et a eu une suite allumée en vert en 2018, mais bien que cela ne se soit pas encore matérialisé, nous obtenons une aventure animée appelée Brillant : âme de samouraï, qui met en vedette le talent vocal de Marvel’s Shang-Chi star, Simu Liu.

La remorque pour Brillant : âme de samouraï annonce une date de sortie le 12 octobre pour la sortie de l’anime réalisé par Kyohei Ishiguro qui voit Liu jouer Izou, un samouraï avec un œil qui sollicite l’aide de Raiden, un orc et un elfe qui possède une baguette magique qui pourrait changer le monde. Bien qu’il soit encore animé, le film est répertorié comme utilisant un nouveau style d’animation qui « fusionne les caractéristiques de l’art de l’estampe japonaise avec la technologie 3DGC ».

La bande-annonce semble fonctionner à un niveau qui suppose que ceux qui regardent ont vu Brillant et savoir quelque chose sur l’univers dans lequel il se trouve, ce qui implique des humains et des créatures magiques co-insistant dans le monde. Le film original contenait dans ses effets fantastiques une histoire qui en disait long sur le monde réel et sur la façon dont différents groupes de personnes sont traités différemment en fonction de l’arrière-plan et de l’apparence. Il serait surprenant que cela soit aussi évident dans le nouveau film.

Tandis que Lumineux 2 est tombé dans le marasme depuis quelques années maintenant, en proie à des problèmes tels que la perte d’Ayer en tant que directeur, Will Smith étant principalement indisponible en raison de son emploi du temps, un nouveau scénariste a été recruté et l’année dernière, Louis Leterrier a signé pour diriger et Smith et Edgerton seraient à bord, mais jusqu’à présent, il n’y a eu rien d’autre entendu. Cependant, vous vous attendriez à ce que s’il y ait un effort fait par Netflix pour garder Brillant dans l’esprit du public avec ce nouveau film d’animation, il y a sûrement une raison derrière cela. Nous pourrions donc toujours voir cette suite en direct arriver quelque part sur toute la ligne.

Le résumé officiel de Brillant : âme de samouraï se lit comme suit : « Entre la chute du shogunat et l’avènement de l’ère Meiji, une puissante lumière brillante émise par une baguette met fin à la longue période du shogunat pour éviter de nouvelles effusions de sang alors que le Japon commence à se diriger vers une nouvelle ère. Au milieu de ces circonstances, un ronin errant borgne nommé Izou, qui a perdu sa raison de vivre, et Raiden, un orc qui déteste le meurtre et espère laisser derrière lui une vie de vol, rencontrent séparément une jeune fille elfe nommée Sonya autour du même Ensemble, ils partent en voyage le long de la route du Tokaido pour l’amener, elle et la baguette qu’elle détient en toute sécurité, au pays des elfes du nord. Se dresse sur leur chemin la mystérieuse organisation Inferni, qui vise à obtenir la baguette et à faire revivre le Seigneur des Ténèbres, qui a l’intention de régner sur toute la création. Inferni utilise également le nouveau gouvernement Meiji dans sa tentative de voler la baguette d’Izou, Raiden et Sonya. Voyageant le long de la route Tokaido de Kyoto à Yokohama, Izou et Raiden commencent leur voyage vers protéger la baguette . »

