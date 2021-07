Brie Larson suspend son activité sur YouTube pour reprendre le jeu d’acteur

Melissa & Doug | Jeu De Suspension | Jeux | 8+ years

Descriptif produit: Un jeu de famille de suspensions délicates et de mains solides ! Faites l'essai de ce jeu d'équilibre et de suspension et vous serez accroché ! Le jeu de suspension est offert avec 24 pièces de fil métallique à embout en caoutchouc avec encoche à suspendre depuis un support placé sur une table. Cela semble facile ? Essayez d'ajouter une autre pièce ! Chaque fois qu'une barre est ajoutée, l'équilibre se déplace, la difficulté se modifie et l'incroyable sculpture aérienne se transforme. Pouvez-vous ajouter toutes vos pièces de jeu sans faire tomber le tout ? Ce jeu délicat pour 1 à 4 joueurs est un test de nerfs à toute épreuve et de mains solides. Age minimum : 8 ans Jeu d’équilibre passionnant pour 1 à 4 joueurs Comprend 24 tiges de jeu, base en bois, 4 tiges de cadre, dé en couleurs et connecteur en bois. Jeu collectif passionnant Jeu individuel qui présente un défi étonnant. Une carte d’image à effacement à sec permet aux enfants de créer, eux aussi, leurs propres modèles de planche de géométrie !