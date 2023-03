Brie Larson révèle qui elle joue dans Fast X

Gagnant d’un Oscar et star de Marvel Brie Larson rejoindra bientôt une autre franchise majeure alors qu’elle ajoute son nom à la liste toujours croissante de la Rapide et furieux série dans la suite à venir, X rapide. Beaucoup de mystère a entouré le rôle de Larson en tant que Tess dans X rapidemais maintenant l’actrice a révélé à Total Film qui elle interprète – et comment elle est liée au passé de la franchise.





« Tess est la fille de M. Personne. Techniquement, elle fait partie de l’Agence, mais elle est en quelque sorte un pont. Elle ne suit pas la voie que prend l’Agence maintenant que son père n’est plus là. Elle croit en la l’héritage que son père a mis en place, qui se tient aux côtés de Dom et de la famille Toretto, et se bat pour cela. Dom sait qu’elle a un esprit fort et respecte définitivement le fait qu’elle a fait tout son possible pour lui parler et veut construire la confiance. Ce qu’il demande à Tess est un test. Par exemple, si c’est une tâche impossible et qu’elle peut le faire, alors c’est une famille pour la vie.

Donc là nous l’avons. Après des mois de spéculations sur qui Larson jouera dans X rapide, de la sœur de Brian O’Conner à un autre frère de Shaw, l’actrice a confirmé qu’elle jouera la fille de l’énigme de l’agence Mr. Nobody. Introduit pour la première fois en Furieux 7, Mr. Nobody est joué par la légende hollywoodienne et l’autre star de Marvel de Larson, Kurt Russell. Agent du gouvernement et agent secret, le sort de M. Nobody est actuellement inconnu après que l’allié de Dom et sa famille ont été attaqués en vol par des agents voyous lors des événements de F9.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Nul doute que Tess de Larson sera curieuse de savoir ce qui est arrivé à son père…





Tess de Brie Larson devrait convenir à la famille

Images universelles

Larson a révélé plus de détails sur son personnage, et plus précisément sa relation avec M. Nobody. Et il semble qu’elle devrait bien s’intégrer à la famille élargie de Dom.

« Je dirais que Tess est un peu un mystère. Elle fait partie de l’Agence, mais elle devient également voyou et se rapproche davantage du côté familial, mais cela signifie qu’elle a beaucoup à prouver. Quand Dom lui confie une tâche impossible cela va demander beaucoup de réflexion et d’efforts et aussi se mettre en danger, elle ne le remet pas en question. Je pense que cela montre qui elle est, qu’elle est prête à aller jusqu’au bout. Elle accepte de le faire parce qu’elle veut de se présenter pour cette famille comme son père l’a fait. Elle est aussi très intelligente. Tess joue bien le jeu. Elle n’a pas peur de se lancer dans sa propre mission pour faire ce qu’elle pense être juste dans son cœur.

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Sung Kang, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson et Rita Moreno, X rapide voit Dominic Toretto affronter l’adversaire le plus meurtrier qu’il ait jamais affronté. Une menace terrifiante émergeant des ombres du passé qui est alimentée par la vengeance du sang et qui est déterminée à briser cette famille et à détruire tout – et tout le monde – que Dom aime, pour toujours.

Réalisé par Louis Leterrier d’après un scénario de Justin Lin, Zach Dean et Dan Mazeau, X rapide est prévu pour être publié le 19 mai 2023 par Universal Pictures.