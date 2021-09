Brie Larson affiche ses abdos MCU pour les merveilles, mais pourrait les supprimer plus tard

Brie Larsen a partagé son processus dans une quête du physique indéniablement de super-héros pour son rôle dans Les Merveilles. Elle a transpiré et les résultats sont là ! Sur l’écran ou dans une ruelle sombre, vous ne voulez pas jouer avec cette centrale électrique. Sa récente publication sur Instagram incite ses fans à se lever de ce canapé pour trouver ces abdos qui se cachent à l’intérieur.

« Je me sentais mignon pourrait supprimer plus tard – ou peut-être que je le regretterais ???? J’ai tellement appris du génie de la bande dessinée @melissamccarthy sur les regrets de @learninglotspodcast ???? Tu as des regrets? »

Brie Larson veut souligner dans sa vidéo de début d’entraînement qu’elle a commencé lentement et l’a amplifié progressivement, en disant : pour m’avoir aidé avec cet entraînement. Je suis ravi de pouvoir vous montrer mon processus et pas seulement le résultat final. Cela devient de plus en plus difficile à partir d’ici, les amis ?????? Quels autres objectifs pensez-vous que je devrais ajouter à ma liste ? J’ai la vue sur un pull-up à un bras. Comme toujours, likez et abonnez-vous si vous voulez. Mais vous n’êtes pas obligé. J’espère que vous êtes bien dans votre corps ???? »

Elle a également inspiré le nouveau membre du MCU, Kathryn Newton, qui incarnera Cassie Lang dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Elle s’est récemment rendue sur Instagram, publiant à regret. « Honnêtement pourquoi je n’ai pas posté », comme elle montre les fruits de son travail.

Kathryn Newton a grandi maintenant, mais elle sera toujours cette enfant punk, Claire, que les frères Winchester n’ont pas pu aider. Surnaturel. Newton est la troisième actrice à jouer Cassie dans le MCU, après Abby Ryder Fortson dans L’homme fourmi et Ant-Man et la Guêpe et Emma Fuhrmann dans Avengers : Fin de partie. Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie devrait ouvrir le 17 février 2023. Et peut-être verrons-nous Capitaine Marvel y apparaître aussi ?

Se faire arnaquer pour avoir enfilé du latex de la tête aux pieds fait partie du concert de super-héros depuis un certain temps, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Nous avons tous vu les costumes d’Halloween avec des biceps intégrés et des abdominaux durs comme du roc. Cette magie du cinéma a été remplacée par la vraie chose. La tendance la plus récente à montrer le processus de transformation des étoiles a été fascinante à regarder. Je ne parle pas seulement de passer du Joe moyen à GI Jane. Je parle de Mark Wahlberg documentant son gain de poids de 30 livres en 3 semaines sur Instagram, en disant: « De la photo de gauche il y a 3 semaines à celle-ci, maintenant. Merci à @chef_lawrence_d cooking. »

Les deux sont d’excellents exemples de ce que nous pouvons faire à notre corps si nous y réfléchissons vraiment, pour le meilleur ou pour le pire. Tout ce à quoi je peux penser quand je vois la lutte de chaque mouvement répétitif, c’est à quoi diable Christian Bale a-t-il fait pour Le machiniste?

