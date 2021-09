Brie Larson accueille la star de Shang Chi Simu Liu dans le MCU

Simu Liu fait officiellement partie de l’univers cinématographique Marvel avec la sortie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux dans les théâtres et Capitaine Marvel elle-même était là pour accueillir à la fois l’acteur et son personnage dans le giron. Réalisé par Destin Daniel Cretton, le nouveau film est écrit par Cretton, Dave Callaham et Andrew Lanham. Liu joue le rôle principal en tant que super-héros titulaire, et comme il n’est apparu dans aucun film Marvel précédent, ce sont les débuts de Shang-Chi dans le MCU.

Sur Twitter, Simu Liu a récemment publié une photo de lui posant devant un grand panneau publicitaire faisant la promotion du film dans sa ville natale, clairement humilié par l’expérience. Peu de temps après, il a été accueilli par un tweet de réponse de Larson qui lui a réservé un accueil chaleureux. Dans son tweet, la Capitaine Marvel La star a déclaré: « Bienvenue au MCU, Shang-Chi. Félicitations, @SimuLiu. »

Bienvenue au MCU, Shang-Chi. Toutes nos félicitations, @SimuLiu. https://t.co/YiUpiHL22P – Brie Larson (@brielarson) 3 septembre 2021

L’avenir de Shang-Chi dans le MCU s’annonce prometteur. Shang-Chi et la légende des dix anneaux a bien performé au box-office avec un gain de 8,8 millions de dollars à partir de ses seules avant-premières du jeudi soir, le deuxième plus élevé de la pandémie derrière Veuve noire. Il fait encore mieux avec les critiques, actuellement assis sur un score de fraîcheur certifié chez Rotten Tomatoes avec une note de 93%. Le score d’audience est presque parfait à 99% de fraîcheur. Liu a suggéré qu’il était heureux de revenir, mais cette décision appartiendra à Marvel quant au moment où cela pourrait se produire.

« En tant que fan, ce qui est le plus important en regardant ce film, c’est qu’il est facile de sortir du théâtre en pensant qu’il reste encore de l’histoire à raconter, il y a encore beaucoup d’endroits où aller pour le personnage », a récemment déclaré Liu à NME à propos de son avenir Marvel. . « Donc, si vous voulez me demander personnellement en tant que Simu, un fan de MCU, si je veux en voir beaucoup plus, je dirais » Absolument oui « . Mais évidemment, cette décision ne m’appartient pas et je ne peux pas stipuler à propos de ça, mais je suis enthousiaste en tant que fan de MCU que je suis. »

Dans une interview séparée avec THR, Liu a suggéré qu’il souhaitait rejoindre les Avengers en ajoutant: « En ce qui concerne la suite, je sais que ce que j’ai en tête est le même que ce qui est dans l’esprit de tout le monde, et j’espère qu’il y a un Vengeurs dans le futur, quelque part. Évidemment, je n’en sais rien, mais étant un grand fan de toute la franchise, je sais que c’est l’étoile d’or. »

En attendant, il y a beaucoup à venir Brie Larson dans le MCU également. Suite au succès de Capitaine Marvel, Larson reprendra son rôle de Carol Danvers dans la prochaine suite Les Merveilles. Avec Larson, la suite met également en vedette Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau et Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan, alias Mme Marvel. Nia DaCosta (Bonbon) réalise sur un scénario de Megan McDonnell. Il devrait sortir le 11 novembre 2022 et le tournage a récemment commencé.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux joue maintenant dans les théâtres. Malheureusement pour ceux qui espèrent diffuser le film Marvel à la maison, il n’est pas disponible sur Disney + à sa sortie, contrairement Veuve noire — une décision qui cause maintenant beaucoup de problèmes à Disney. Il arrivera sur le streamer après une durée de 45 jours exclusive aux cinémas. Cette nouvelle nous vient de Brie Larson sur Twitter.

Sujets : Shang-Chi, Capitaine Marvel