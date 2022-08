Bridgerton n’est plus la série Netflix la plus regardée de tous les temps

Netflix

Netflix vient de l’annoncer : Bridgerton perdu toutes sortes de record de tous les temps sur la plate-forme.

©NetflixBridgerton

En décembre 2020Netflix a enchanté les fans avec la première de Bridgerton. La série, qui comptait jusque-là une saison de huit épisodes, a fait sensation dans le monde entier. D’après les livres de Julia Quinn La bande est tombée amoureuse des téléspectateurs avec sa grande histoire d’amour, ses excellentes performances et, comme si cela ne suffisait pas, le niveau de production qu’elle avait dans chacun des chapitres.

Merci pour tout ce genre de précisions. Bridgerton a traversé les frontières et est rapidement entré dans l’histoire de Netflix. En fait, avec sa première saison, dépassé Le sorceleur et est devenue la série la plus regardée de tous les temps sur la plateforme. A tel point que le géant du streaming n’a pas hésité à miser à nouveau sur le succès créé par Shonda Rhimes et, en ce début d’année 2022, ils ont lancé la deuxième édition avec une histoire tout aussi captivante.

Avec le même niveau de mise en scène, également avec de belles performances et une intrigue tout à fait attrayante, Bridgerton a encore surpris le public. C’est pourquoi, encore une fois, il est devenu une grande rage dans le monde entier. Bien qu’il n’ait pas atteint le sommet du succès sur Netflix. Bien qu’initialement oui, il a fini par être le plus regardé de toute l’histoire du service à la demande, il a maintenant été dépassé par trois productions qu’il ne peut pas atteindre.

C’est ainsi que Netflix l’a annoncé dans ses nouvelles statistiques, qui révèlent que Le jeu du calmar c’est sa série la plus regardée dans le monde au cours de ses 28 premiers jours de publication. Avec un total de 1,65 milliard de vues en moins d’un mois, il est en tête du classement où il la suit de très près choses étranges saison quatre avec un total de 1,35 milliard de vues. Et à la troisième place est la cinquième édition de Le vol d’argent avec un total de 792,2 millions d’heures jouées.

Et ce n’est qu’après à la quatrième place lorsque la deuxième partie de Bridgerton. Avec un total de 656,2 millions d’heures vues au cours de ses 28 premiers jours, il n’a pas fini par être le plus réussi de Netflix. Pour sa part, la première saison a été déplacée à la cinquième place avec seulement 625,5 millions de vues.

Même ainsi, ce n’est pas une raison pour l’annulation de la série basée sur les romans de Julia Quinn puisqu’elle a répondu aux attentes de l’entreprise avec le nombre d’heures où elle a été vue. En fait, c’est pourquoi il a déjà une troisième saison en route et qui est déjà en pleine production.

