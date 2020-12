Bridgerton: l’identité de Lady Whistledown révélée

La première série de Shonda Rhimes pour Netflix, Bridgerton, est enfin arrivé, et cela nous ramène dans le temps à l’époque de la régence au Royaume-Uni, où le drame, le scandale et le glamour sont tous au centre.

Bien que la plupart des Bridgerton se concentre sur la question d’une jeune femme de trouver un mari, un élément majeur de l’histoire est Lady Whistledown (exprimée par Julie Andrews), dont le pamphlet de potins peut faire ou détruire les personnes qu’il mentionne. Mais quelle est la véritable identité de Lady Whistledown?

[Spoiler alert: This article contains MAJOR spoilers from Netflix’s Bridgerton. Read at your own risk.]

Bridgerton (de gauche à droite) Regé-Jan Page comme Simon Basset et Phoebe Dynevor comme Daphne Bridgerton | Liam Daniel / Netflix © 2020

De quoi parle « Bridgerton » de Netflix?

Rhimes et le showrunner Chris Van Dusen ont repensé celui de Julia Quinn Bridgerton série de livres pour le petit écran. Bien que les huit livres de la série de Quinn relatent la vie amoureuse des huit frères et sœurs de Bridgerton, la saison 1 de l’émission Netflix se concentre sur la fille aînée, Daphne (Phoebe Dynover).

Bridgerton ouvre ses portes à l’été 1813. Maintenant majeure, Daphné est sur le point d’entrer sur le marché matrimonial de Londres. Issu d’une famille respectable et soigné dès son plus jeune âge par sa mère veuve, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), Daphné entreprend de faire le match entre l’amour et le statut.

Malheureusement, lorsque la reine Charlotte (Golda Rosheuvel) insère son nez dans le marché et prend goût à Daphné, les choses commencent à mal tourner. Les choses prennent une autre tournure lorsque Daphné trouve son nom griffonné dans un pamphlet à potins, écrit par la mystérieuse Lady Whistledown (exprimée par Julie Andrews).

‘Bridgerton’ a des éléments modernes

Bien qu’il se déroule au 19ème siècle en Angleterre et présente toute l’architecture et les costumes époustouflants de l’époque, il contient également des éléments du 21ème siècle parsemés. Comme d’autres émissions de Shondaland, y compris, L’anatomie de Grey, Comment échapper au meurtre, et Scandale, le casting de Bridgerton est extrêmement diversifiée.

Une femme noire représente la reine Charlotte, et Simon Basset, le duc de Hastings (Regé-Jean Page), l’ami du frère aîné de Daphné, est également représenté par un homme noir. En règle générale, l’ère de la régence au Royaume-Uni se concentre uniquement sur les caractères blancs, mais Bridgerton c’est très differant.

En plus de l’inclusivité, les fans entendront un quatuor à cordes couvrant «Thank u, next» d’Ariana Grande et «Wildest Dreams» de Taylor Swift dans la série, ce qui est une autre façon dont Van Dusen a décidé de changer les choses. «Notre émission est destinée à un public moderne, mettant en vedette des thèmes et des personnages modernes, nous avons donc pris des libertés en réinventant», a déclaré Van Dusen au Guardian.

L’identité de Lady Whistledown révélée

Dans Bridgerton, La sœur cadette de Daphène, Eloise (Claudia Jessie), part en quête de la véritable identité de Lady Whistledown. Après tout, la brochure de Lady Whistledown est l’obsession de la ville, et elle change facilement le cours des Bridgerton et des familles comme les Featheringtons.

Dans la finale de la saison de Bridgerton, bien que Whistledown ait gardé son identité secrète de la haute société, le public de Netflix a un aperçu de sa conduite dans sa voiture. Il s’avère que Lady Whistleodwn, bien qu’exprimée par Andrews, est en fait la meilleure amie d’Eloise, Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Il sera intéressant de voir comment cela se déroulera la saison prochaine.