Bridgerton : la suite de la série est-elle en danger ?

Avec l’esprit de Chris Van Dusen et la production de Shonda Rhimes, Netflix a créé Bridgerton faisant des romans de Julia Quinn un phénomène mondial. Situé dans Regency London, cette histoire a été l’une des plus regardées de 2020. En fait, son succès a été tel que la plate-forme a rapidement été renouvelée pour une deuxième, une troisième et une quatrième édition.

De plus, après avoir surmonté les blocages de virus, Bridgerton Il est déjà plongé dans le tournage des nouveaux chapitres qui auront Jonathan Bailey comme protagoniste. L’acteur, qui incarnait Anthony dans la première édition, devient désormais le principal afin de trouver l’amour chez une femme de son rang pour continuer sa lignée familiale.







Cependant, le succès des nouveaux chapitres de Bridgerton ils pourraient être éclipsés par le nombre de tragédies vécues par la production. Comme on savait qu’il y aurait une prochaine saison, toute l’équipe, tant le casting que les coulisses, a vécu des moments très durs.. C’est pourquoi, maintenant, on commençait à soupçonner que, si cela continuait ainsi, la poursuite de la bande pourrait être compromise bien que, bien sûr, tout semble indiquer qu’il ne s’agit que de rumeurs.

Les tragédies de Bridgerton :

1. La démission de Régé-Jean Page :

Avant le début du tournage de la nouvelle saison, c’est le même acteur qui a confirmé que Simón Basset n’en voulait pas plus. Via Instagram, l’acteur a fait ses adieux à son personnage, brisant le cœur de milliers de fans.

Aussi, tout s’est empiré lorsque la production lui aurait proposé de revenir, au moins en guise de flash-back, mais il n’aurait pas accepté.

2. Un cas de COVID a arrêté les enregistrements de la deuxième saison :

Il y a quelques semaines à peine, il a été confirmé que Shonda Rhimes et son équipe ont dû arrêter les enregistrements en raison d’un cas positif de COVID. Il n’a pas été publié si c’était un acteur ou une personne dans les coulisses qui était infecté, mais même ainsi, tous devaient se conformer à la quarantaine de 15 jours.

3. La date de sortie est retardée :

Comme prévu et Chris Van Dusen lui-même l’a confirmé, le désir de tout Bridgerton est que la deuxième saison sort à la fin de cette année. Cependant, l’arrêt de l’affaire COVID aurait retardé le calendrier et la série ne pourrait arriver que l’année prochaine, ce qui impliquerait plus d’efforts et de rapidité pour travailler sur les éditions trois et quatre.