Bridgerton: la scène inquiétante du livre qui a dû adapter la série Netflix

À Bridgerton il a fallu juste un jour pour devenir Les séries les plus regardées de Netflix au niveau mondial, selon les données de Flixpatrol. La série du créateur de Grey’s Anatomy a atterri sur le géant du streaming avec l’adaptation des romans de Julia Quinn et c’est déjà un succès. Tout en respectant l’esprit des livres, pour les amener à l’écran, des modifications ont dû être apportées. Comme une scène de Chapitre 6, qu’ils devaient réécrivez-le car l’original est dérangeant. De quoi s’agit-il?

Contient des spoilers

Comme dans le roman publié en 2000, Le duc et moi, la première saison de l’émission se concentre sur la relation entre Simon Basset et Daphné Bridgerton. Le duc de Hastings trompe sa petite amie et lui dit que Vous ne pouvez pas avoir d’enfants lorsque vous en avez réellement la capacité, mais pas l’intention. La jeune femme fait confiance à son mec et l’épouse. Cependant, le moment vient où il se rend compte du mensonge dont il a été victime.

Bridgerton: la scène inquiétante du livre qui a adapté la série Netflix

À ce stade, les auteurs de la série se sont arrêtés parce que la version du livre pourrait nuire aux susceptibilités. Dans le roman écrit, Daphné se venge de Simon et profite de lui quand il rentre ivre à la maison. Profitez de son statut sans défense et il la viole en faisant son travail.

Julia Quinn a 50 ans et américaine



Au lieu de cela, Bridgerton a apporté cette scène à l’écran différemment: c’était plus un jeu de séduction et de prise d’initiative par Daphné qu’un acte violent où il n’y avait pas de consentement. La similitude est qu’après le fait, les deux ont un argument et la tromperie est exposée.

La scène de The Duke et moi était très controversée lors de la sortie du livre. Sur Goodreads, vous pouvez lire les commentaires des lecteurs, contrariés par la violation que Quinn a ajoutée à l’histoire. « Pourquoi gâcherais-tu une parfaite romance avec une scène de viol? » est le ton des réponses.