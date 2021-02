Bridgerton était le grand oublié des Golden Globes 2021: était-il éligible?

Bridgerton était la grande oubliée parmi les nominations annoncées ce mercredi par la Hollywood Foreign Press Association pour les Golden Globes 2021. La série Shonda Rhimes a été le plus grand lancement de l’histoire de Netflx et il n’a toujours pas eu la chance de se battre pour un prix. Les fans ont montré leur colère sur les réseaux sociaux et se sont demandé si l’émission était éligible. Voici la réponse.

La surprise a saisi les fans ce matin lorsque la liste des candidats pour la meilleure série dramatique a été officialisée et que la production anglaise Regency n’a pas été trouvée. La couronne, le pays de Lovecraft, The Mandalorian, Ozark et Ratched Ils ont eu le privilège et iront pour la reconnaissance.

Outre Bridgerton, l’autre série qui a été inopinément laissée de côté était Je peux te détruire. Le drame de HBO faisait partie des moments forts de l’année, mais a été exclu de la sélection. Les fans ont exprimé leur colère sur Internet et sont également allés contre Emily à Paris, nominée pour la meilleure série comique.

Bridgerton ne pas être nominé pour un globe doré me rend fou – Madison (@allfunwithmads)

3 février 2021



Non seulement les nominations aux Golden Globes ont snobé I May Destroy You. Il a aussi snobé Bridgerton. – Kurt Glenn (@glenn_biz)

3 février 2021





« I May Destroy You, Pen15, Insecure, Bridgerton, Dead to Me et The Good Place étaient éligibles pour les Golden Globes et le comité de vote a activement décidé d’attribuer des nominations à … Ratched et Emily à Paris? »»était le ton des commentaires qui indiquaient son indignation face aux grandes absences.

Pourquoi Bridgerton n’est-il pas nominé pour les Golden Globes 2021?

L’admissibilité de Bridgerton était précisément l’un des aspects qui divisait le public. Que dit le règlement de l’événement? Sur son site officiel, il a publié qu’ils étaient considérés « Uniquement les programmes qui ont été diffusés pour la première fois (ou mis à disposition pour être visionnés à la demande) aux États-Unis au cours de l’année civile ». Autrement dit, en 2020. La série Shondaland est sortie 25 décembre 2020 et était parfaitement disponible pour les Golden Globes.

Comme si cela ne suffisait pas, ni la série ni aucun de ses membres n’a été nominé. Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page ils se sont démarqués par leurs rôles, mais ils n’ont pas été pris en compte par les critiques spécialisés.

D’autre part, Prix ​​de l’image NAACP ils ont choisi Bridgerton pour leurs prix 2021. Il est nominé pour la meilleure série dramatique, Adjoa Andoh ira en tant que meilleure actrice de soutien et l’interprète de Simon aura une chance de gagner Prix ​​du meilleur acteur dramatique.