Bridgerton et The Squidward Game pourraient-ils se réunir à un moment donné?

Une photographie devenue virale sur les réseaux à propos d’une actrice de Le jeu du calmar et un de Bridgerton a commencé à générer des doutes parmi les fans. Connaître tous les détails.

©IMDBBridgerton et le jeu du calmar

Il n’est pas contesté que ces derniers temps, Netflix a publié plusieurs fureurs mondiales. Parmi eux, bien sûr, les deux Bridgerton Quoi Le jeu du calmar et, bien que les séries soient très différentes les unes des autres, elles ont captivé le public de la même manière. En effet, on notera que la bande à suspense coréenne est actuellement la plus regardée de l’histoire de la plateforme, tandis que celle créée par Shonda Rhimes est entrée dans le top 10.

A tel point que, du fait de la concurrence entre les deux séries, notamment parce que Le jeu du calmar a pris la première place de Bridgerton, on a beaucoup parlé d’une confrontation entre les acteurs et la production. Cependant, cela a été complètement démenti ces derniers jours et a même ouvert les portes à de nouvelles spéculations. C’est parce que deux actrices sont classées comme de grandes amies.

Voici Phoebe Dynevor de Bridgerton et Jung HoYeon de Le jeu du calmar. Les jeunes femmes, qui ont joué dans leurs fictions respectives, se sont croisées dans divers événements au point qu’elles ont fini par être de bonnes amies. En fait, ils l’ont démontré avec une photo qui a été divulguée sur les réseaux sociaux. Dans celui-ci, ils sont tous les deux très heureux et partagent un grand moment.

L’image a apparemment été prise lorsque Dynevor, qui, tout en ne travaillant pas, a pris des vacances et parcouru le monde, s’est rendue à Séoul. Là, elle a rencontré HoYeon et ils ont tous les deux décidé de sortir pour manger ensemble. Et, sans aucun doute, ils ont révélé une image que de nombreux fans ont applaudie et, à leur tour, avec laquelle ils ont été émus.

+ Quand Bridgerton 3 et The Squid Game 2 sont-ils sortis :

Quant à la série avec laquelle Phoebe et Jung se sont catapultés à la renommée internationale, il n’y a toujours pas de nouvelles. La seule chose que l’on sache, c’est que la troisième saison de Bridgerton tourne déjà, mais cette fois avec Penelope et Colin comme protagonistes. Quant à Le jeu du calmar Oui, la deuxième édition est confirmée, mais il n’y a pas beaucoup plus d’informations pour le moment.

