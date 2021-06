Bridgerton et The Crown s’affrontent sur des lieux

Après des années d’exploration de la comédie, de l’action et de la science-fiction, on peut dire que la nouvelle marque de fabrique de Netflix est la série d’époque ou l’adaptation de romans écrits pour le petit écran. C’est d’ailleurs le cas de l’un des strips les plus réussis de la plateforme : Bridgerton, qui est l’idée originale de Julia Quinn qui a écrit huit livres sur l’une des familles les plus prestigieuses du vieux Londres.

Situé à l’époque de la Régence, lorsque les jeunes femmes étaient présentées au tribunal et définissaient leur état matrimonial, Bridgerton c’était l’un des grands succès du géant du streaming. À tel point que la bande qui, dans un premier temps, Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page ont joué le rôle des ducs d’Hastings, a été renouvelée non seulement pour une, mais pour trois saisons supplémentaires et, la seconde, a déjà commencé à tourner à Londres .







Cependant, ainsi que Bridgerton Il a déjà commencé ses nouveaux jobs, après une année en proie aux blocages dus au coronavirus, ainsi que différentes productions Netflix comme, par exemple, La Couronne. Également originaire de Londres, cette création de Peter Morgan est, comme il est évident, entièrement basée sur la vie de la reine Elizabeth II et de sa famille, donc, suivant l’ordre chronologique de l’histoire, de nombreuses saisons de cette bande monarchique sont également considérées comme vintage. .

C’est pourquoi, autant que cela puisse paraître, les deux séries ont beaucoup en commun au-delà du catalogue Netflix. Cependant, à l’heure actuelle, Les deux blockbusters mettent le service à la demande entre le marteau et l’enclume puisqu’il doit choisir entre l’un et l’autre pour lui donner les lieux les plus emblématiques de Londres, qui ont été partagés pour certains chapitres des différents drames.







La capitale du Royaume-Uni est l’une des rares villes à conserver intacts ses châteaux et ses demeures historiques, donc, pour des séries de ce style, il est impossible qu’ils ne coïncident pas. A tel point qu’actuellement, les deux La Couronne Quoi Bridgerton ils doivent re-partager l’espace à Wilton House et Somerley House. Mais, en raison de la pandémie, les moulages sont obligés de ne pas coïncider pour maintenir les protocoles.

« Compte tenu du fait que ces deux séries ont des scénarios similaires, il ne leur restait plus qu’à finir par fouler le terrain de l’autre.« , a déclaré une source proche de Netflix au journal Le soleil puis ajouta : « c’est aux sociétés de production de filmer. Mais Netflix doit le réparer car la dernière chose dont il a besoin, c’est de plus de retards.”. Autrement dit, le service de streaming devra décider quelle est la priorité si les calendriers de l’un et de l’autre coïncident.