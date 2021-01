Bridgerton a relancé la controverse sur le système de mesure d’audience de Netflix

Bridgerton est entré dans l’histoire depuis sa première de Noël pour avoir atteint un nombre record de sortie la plus regardée sur Netflix au cours de ses 28 premiers jours. L’événement de la création de Shonda Rhimes n’est pas sans polémique car Il a relancé une polémique sur le géant du streaming: sa façon de mesurer l’audience.

«Je suis tellement touché et reconnaissant que Shondalan ait satisfait la reine Charlotte et 82 millions de leurs foyers à travers le monde. Revenons maintenant au travail sur la saison 2!, était le message du créateur sur les réseaux sociaux après avoir connu le nombre impressionnant de téléspectateurs que comptait l’émission. Quelques jours plus tard, la poursuite pendant au moins un an de plus a également été confirmée.

Bridgerton: la série Netflix a ravivé la polémique sur le système de mesure

Le nombre de maisons que Bridgerton a vues était surprenant, mais cela faisait aussi douter. En janvier 2020, Netflix a changé sa façon de mesurer ses audiences. La plateforme de streaming considère que le contenu tel qu’il est vu par l’utilisateur après seulement deux minutes de jeu, quelle que soit la durée totale ou si le titre choisi se termine.

Cette modification était très importante car auparavant, il était nécessaire de reproduire 70% de toute série ou film pour l’inclure dans les statistiques sous forme de vue. De cette manière, les données d’audience antérieures au changement diffèrent de celles actuelles. Par exemple, Stranger Things 3 avait 64 millions de téléspectateurs en juillet 2019. Quels chiffres auriez-vous atteints avec le nouveau système?

De plus, aucun auditeur externe ne rend compte de données indépendantes sur la société Reed Hastings. Les chiffres publiés sont uniquement via Netflix. À cet égard, l’entreprise a expliqué son système lors de sa mise en œuvre: « Les titres courts et longs sont traités de la même manière, ce qui uniformise les règles du jeu pour tout notre contenu, y compris le contenu interactif, qui n’a pas de longueur fixe. La nouvelle métrique est environ 35% plus élevée en moyenne que l’ancienne. ».

Nielsen est le cabinet de conseil qui se rapproche le plus des chiffres réels. Il a la technique de mesurer les minutes vues sur des plateformes telles qu’Amazon Prime Video, Netflix, Hulu et Disney +. Le problème est qu’il ne le fait que sur téléviseurs connectés directement aux applications. Il ne calcule pas les minutes d’autres appareils comme des ordinateurs ou des téléphones.