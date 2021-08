Bridgerton a annoncé que la saison deux est plus proche que jamais

La deuxième saison de Bridgerton arrive ! La célèbre série Netflix va reprendre le travail après la pause forcée qu’elle a eue à cause du coronavirus. Les nouvelles sont bonnes car pour le moment aucun retard avec sa date de sortie n’est attendu. Quand arrivent les nouveaux épisodes ? Voir.

La production créée par Shonda Rhimes Il avait déjà retardé son tournage en janvier en raison des mesures de confinement au Royaume-Uni. Lorsque la situation s’est améliorée en mai, les artistes ont recommencé à se produire selon des protocoles de soins stricts. Malgré les mesures de préventionLe 16 juillet, la série rapportait qu’elle serait au chômage pendant 15 jours car un membre de l’équipe avait été testé positif.

Après cette période, Variety a confirmé que les travaux de tournage avaient repris à Londres après la suspension des activités produites par les cas de Covid-19. « Nous repartons. Nous avons dû être retardés à cause du COVID, mais nous sommes de retour », a prévenu le showrunner Chris Van Dusen.







« Nous ramassons Anthony après avoir vu ce qui est arrivé à son amant. Vous pensez, ‘C’était de l’amour ?’ Certains l’appelleraient ainsi, d’autres non. Nous explorons à nouveau ces concepts de devoir et d’honneur. »Il a ajouté à propos des nouveaux chapitres qui se rapprochent de la lumière.

Van Dusen a également évoqué la pression de devoir répéter le succès de la première saison. « Il y a toujours eu une pression avec cette série depuis le tout début, pour s’inspirer de ces romans bien-aimés avec des fans si passionnés et si passionnés par ces personnages et ces histoires. Il y a toujours eu une pression saine là-bas, je m’en réjouis et dire que la pression continue. Cela a fonctionné pendant la première saison et j’espère que les gens aiment cette saison et au-delà autant que la première. « , a-t-il conclu.

Quand la deuxième saison de Bridgerton est-elle diffusée sur Netflix?

La bonne nouvelle est que Bridgerton n’a pas annoncé de retard dans ses dates de sortie et que tout est en bonne voie pour que les tout nouveaux épisodes soient diffusés. L’heure désignée pour le lancement est début 2022. La série ne cessera de fonctionner car elle a déjà confirmé ses troisième et quatrième saisons.