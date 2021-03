Bridge of Spirits du Futures Game Show est à Cuqui

L’un des jeux les plus attendus de cet été est revenu à briller. Nous vous laissons avec la bande-annonce de Kena: Bridge of Spirits du Futures Game Show.

Après l’annonce de son report à cet été, le titre développé par Ember Lab nous a laissé de nouvelles images. A été dans le bande-annonce de Kena: Pont des esprits du jeu télévisé Futures. L’événement, qui a eu lieu hier soir, a montré des nouvelles du match.

Dans la vidéo que vous avez ci-dessous, nous pouvons voir quelques scènes que nous avions déjà goûtées. Surtout dans la dernière des avancées que les développeurs ont faites. Cependant, certaines pièces de gameplay n’ont pas été abandonnées.

Les nouvelles scènes cinématographiques se démarquent dans lesquelles, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, le style de film d’animation 3D prévaut. En eux, notre fille établit des relations avec les petits Rots qui vont faire des choses « encore plus mignonnes » dans le jeu.

Kena: Bridge of Spirits devrait sortir au printemps, mais finalement, comme presque tout dans la vie, il a dû être retardé. Sa date de sortie actuelle, si rien ne la change, est la prochaine. 24 août. Il le fera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 sur consoles, il sera donc exclusif à ceux-ci. La partie PC nous a également l’exclusivité puisqu’elle arrivera via l’Epic Store.

Quant aux éditions, elles ont annoncé, en plus des éditions standard, une édition Deluxe qui sera également disponible sur toutes les plateformes. Dans celui-ci, nous aurons quelques éléments pour le jeu (une nouvelle arme et un skin pour le protagoniste) et la bande originale du jeu.

Notre rôle en tant que prêtresse sera de défaire une malédiction qui sévit dans le monde. Pour cela, nous devrons apprendre à nous battre et à utiliser les esprits que nous libérons.