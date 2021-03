Brian May regrette d’avoir perdu une cassette de Freddie Mercury

L’héritage de Freddie Mercury se répandre non seulement à travers son travail avec Dans quoi, mais dans les petits détails que le chanteur avait avec les membres du groupe. Dans le cas du guitariste Brian peut, le leader du groupe lui aurait donné une cassette dans laquelle il a compilé les meilleurs solos de guitare de la discographie du groupe.

Lors d’une récente conversation avec Total Guitar, peut Il a parlé un peu de cet élément et a partagé sa frustration de ne pas pouvoir retrouver la bande. « Un jour Freddie Il avait un grand sourire sur son visage et il est entré dans le studio et a mis une cassette dans le lecteur et a dit: «Écoutez ceci. Cela vous surprendra ».

« Et ce qu’il avait fait était de passer toute la matinée à assembler tous les solos de guitare qu’il pouvait trouver dans le travail que nous avions fait, et il les avait enchaînés », dit-il. Peut, qui a décrit le travail du chanteur comme quelque chose d’incroyable et a reconnu que l’un de ses plus grands regrets est de ne pas pouvoir le retrouver.

Je ne jette jamais rien. Je suis un peu un thésauriseur. Donc ça doit être quelque part. Mais Freddie était très fier des choses que j’avais faites et de ce que nous faisions ensemble.

peut J’en profite également pour partager comment le solo de guitare est né du thème emblématique »Rhapsodie bohémienne». May assure que la chanson avait déjà un rythme de guitare et qu’à un moment donné au cours du processus, il devrait y avoir un solo, que le chanteur n’avait pas encore conçu.

«Il a dit qu’il voulait un solo là-bas et je lui ai dit que j’aimerais chanter un couplet à la guitare. Je voudrais l’emmener ailleurs. J’injecterais une mélodie différente. Il y avait déjà beaucoup de couleurs là-dedans, mais j’aimerais avoir les mains libres et je pourrais entendre quelque chose dans ma tête à ce moment-là. Le plus tôt j’allais la toucher ».

Je pouvais entendre cette mélodie et je n’avais aucune idée d’où elle venait. Cette mélodie n’est nulle part ailleurs dans la chanson, mais c’est une séquence d’accords familière, donc ça va très bien.

Récemment, le batteur Roger Taylor rejetterait les rumeurs selon lesquelles le regretté chanteur George michael aurait refusé d’être le chanteur du groupe après la mort de Mercure. Bien qu’ils ne publient plus de nouveau matériel, ils continuent à faire des tournées spéciales en compagnie de Adam Lambert.