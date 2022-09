Brendan Fraser s’ouvre sur les difficultés du tournage avec 300 livres supplémentaires pour le prochain film The Whale

Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, la star a révélé qu’il transportait entre 50 et 300 livres supplémentaires pendant le tournage des scènes, quelque chose qu’il a décrit comme « encombrant » et « pas vraiment confortable ».

Entrer et sortir du costume s’est avéré être l’une des parties les plus difficiles du tournage pour Fraser, l’acteur disant: « Le morceau de torse [of the suit] était presque comme une camisole de force. »