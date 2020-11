Brembo Greentive promet jusqu’à 50% d’émissions de particules en moins

Les émissions de particules sont également un problème à résoudre en ce qui concerne le système de freinage, qui résulte du frottement entre la plaquette et le disque. Parmi les solutions à ce problème, et comme dans les systèmes d’échappement, des filtres à particules pour les freins sont en cours de développement, mais Brembo propose, comme alternative, d’atténuer le problème avec les nouveaux disques Greentive qui se développe.

Brembo Greentives (fusion de Green, ou Distinctive, distinctif) promet de réduire les émissions de particules des disques jusqu’à 50%, tout en offrant un cycle de vie plus long en raison de leur plus grande résistance à la corrosion.

Pour ce faire, la surface du disque en acier est maintenant revêtue d’une couche de carbure de tungstène. Si le carbure de tungstène semble vaguement familier, c’est parce que nous avons vu Porsche révéler il y a près de trois ans un système de freinage pour le Cayenne Turbo qui utilisait le même revêtement. Porsche leur a donné le nom de PSCB ou Porsche Surface Coated Brake.

Si l’objectif initial de Brembo de développer Greentives était de réduire la corrosion des disques, la réduction des émissions de particules lors de l’utilisation – jusqu’à 50% de moins – s’est avérée être un avantage très appréciable. Cependant, pour cela, il est nécessaire de combiner ces disques avec des patins avec un matériau de friction spécifique.

En plus des avantages environnementaux et de longévité, Brembo soutient également les avantages esthétiques de Greentives. Le revêtement donne au disque de frein une finition miroir qui, selon Brembo, « exprime l’élégance et la personnalité ».

Penser aux tramways

Ce nouveau développement de Brembo, surtout sa volonté d’assurer une meilleure protection anticorrosion des disques, est dû à la transformation à laquelle nous avons assisté dans l’industrie automobile déterminée à suivre la voie de l’électrification. Les voitures électriques utilisent beaucoup moins de freins mécaniques car elles sont équipées de systèmes de freinage régénératifs efficaces.

En d’autres termes, les disques et les plaquettes finissent par avoir un cycle de vie sensiblement plus long que dans une voiture avec un moteur à combustion qui n’a qu’un système de freinage conventionnel. Il est donc impératif de s’assurer que le système de freinage reste «en forme» beaucoup plus longtemps. Ce revêtement promet la longévité nécessaire des disques sans se détériorer par corrosion.

Quand les verrons-nous?

Le nouveau Brembo Greentive devrait bientôt apparaître dans un modèle de production. Cependant, comme ils sont plus chers que les disques en acier conventionnels (mais beaucoup moins chers que les disques en carbone-céramique), nous les verrons, en premier lieu, dans le segment du luxe ou dans des véhicules de niche. A terme, les économies d’échelle devraient permettre à cette solution d’atteindre le segment premium du marché.