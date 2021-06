Breath of the Wild : Nintendo cache le titre officiel de la suite

La récente présentation que Nintendo a faite lors de l’édition 2021 de l’E3 a confirmé que la suite tant attendue de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » aura une fenêtre de lancement prévue pour 2022, mais Nintendo choisirait de ne pas révéler le titre avec peur de révéler des faits importants sur l’intrigue.

Suite à la révélation, IGN a mené une interview avec Bill Trinen et Nate Bihindorff de Nintendo Treehouse dans laquelle Trinen a expliqué en détail pourquoi la société a choisi de ne pas révéler le titre officiel du nouvel opus de la franchise de longue date de « The Legend of Zelda ».

Les noms dans Zelda sont assez importants. ces sous-titres commencent à donner de petits détails et des indices sur ce qui pourrait arriver.

« « Breath of the Wild 2 » sera une abréviation et il est naturel que les gens veuillent trouver un moyen de l’encadrer. Nous n’avons toujours pas appelé la suite de « Breath of the Wild », a commenté Trinen dans l’interview. Ces dernières années, la saga de « The Legend of Zelda » s’est caractérisée en ayant dans ses sous-titres l’un des éléments clés de son aventure, voir « Ocarina of Time », « Majora’s Mask » ou « Wind Waker ».

Même avec « Twilight Princess », Nintendo a présenté au public la possibilité que le jeu puisse tourner autour d’un nouveau personnage central dans son intrigue. Cependant, avec « Breath of the Wild », un titre plus abstrait a été présenté dans lequel il est fait allusion à la façon dont ce nouvel opus est un nouveau répit dans la formule classique de la franchise.

L’avancement du nouvel opus de « The Legend of Zelda » laisse entrevoir la possibilité que sa jouabilité implique la présence constante d’îles flottantes, un scénario que de nombreux fans pourraient rappeler à « Skyward Sword », un jeu qui recevra un nouveau version pour la Nintendo Switch à l’occasion des 35 ans de la saga.