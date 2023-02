Breaking Bad récupère la première place en tant que série télévisée la mieux notée sur IMDb

The Last of Us avait brièvement revendiqué le titre après sa première.

Breaking Bad peut être considérée comme la plus grande émission de télévision de tous les temps selon IMDb. La série à succès a longtemps conservé une place en tête de liste des émissions de télévision les mieux commentées, en moyenne par le vote des fans pour chaque épisode. Il a une forte cote d’approbation de 95% avec près de deux millions de votes au total. Mais après Le dernier d’entre nous créée sur HBO avec un large succès, l’adaptation du jeu vidéo avait dépassé Breaking Bad avec une cote IMDb de 9,6.





Bien sûr, il convient certainement de noter qu’il y avait eu beaucoup moins de votes totaux par rapport à Breaking Bad, et cela compare le début d’une série télévisée à une émission de cinq saisons terminée. Même ainsi, atterrir à cet endroit a été un grand accomplissement pour Le dernier d’entre nous, même si le spectacle a depuis glissé vers le bas. Avec l’arrivée de nouveaux épisodes, la moyenne globale est tombée à 9,3, mais comme c’est encore très élevé, Le dernier d’entre nous se classe actuellement au n ° 3. La série animée Bluey est au n ° 2 tandis que Breaking Bad est de retour en tête de liste.

Une émission incroyablement populaire, Breaking Bad a également obtenu des scores élevés chez Rotten Tomatoes. L’émission a un taux d’approbation presque parfait de 96% sur le Tomatomètre, et le score d’audience est encore plus élevé à 97%. Il n’y a évidemment pas beaucoup de gens qui regardent l’émission et ne sont pas impressionnés, ce qui peut aussi être dit maintenant pour le début de Le dernier d’entre nous. La série HBO a un taux d’approbation de 96% sur le Tomatomer avec un score d’audience de 93%.





Breaking Bad reste populaire après une décennie

Breaking Bad créée à l’origine en 2008, s’étalant sur cinq saisons avant de se terminer en 2013. Au cours de sa diffusion, la série a remporté des récompenses sans escale au milieu de ses éloges de la critique, devenant l’une des émissions les plus populaires de tous les temps de l’histoire de la télévision. Cela engendrerait une série préquelle réussie, Tu ferais mieux d’appeler Saulqui s’est terminée après six saisons en 2022. La série conservant sa popularité, Breaking Bad les stars Bryan Cranston et Aaron Paul se réunissent pour reprendre leurs rôles une fois de plus pour une prochaine publicité du Super Bowl.

Créé par Vince Gilligan, Breaking Bad suit le professeur de chimie du lycée Walter White (Cranston) après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon. Il s’associe à un ancien élève, Jesse Pinkman (Paul), pour l’aider à produire et à distribuer de la méthamphétamine de haute qualité afin de payer ses factures médicales et d’assurer la stabilité financière de sa famille après son décès. La série met également en vedette Anna Gunn, RJ Mitte, Betsy Brandt, Dean Norris, Giancarlo Esposito, Jonathan Banks, Mark Margolis et Bob Odenkirk.