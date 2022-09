Breaking Bad : la lettre insolite que Bryan Cranston a reçue d’un fan

Hollywood

L’acteur qui a joué Walter White a partagé les détails d’une lettre qui frise la folie mais qui est hilarante.

©IMDBBreaking Bad.

Il y a des séries qui ont fait de nous des fans et qui sont devenues des phénomènes mondiaux. Jeu des trônes Oui choses étranges sont quelques exemples récents, où les téléspectateurs sont devenus accros à tout ce qui concernait leurs acteurs principaux, les suivant sur leurs réseaux et voyant ce qu’ils faisaient pendant leur temps libre. Et s’il faut parler d’une production qui a eu cet impact sur les gens, c’est sans aucun doute breakinbad.

La production que vous avez créée Vince Gilligan diffusé entre 2008 et 2013, et joué Bryan Cranston et Aaron Paul dans le rôle de Walter White et Jesse Pinkman, respectivement. L’histoire du pauvre professeur de chimie délabré et diagnostiqué d’un cancer en phase terminale nous a tous immédiatement achetés et nous a rendus très fidèles à cette histoire. tout le monde recommande Breaking Bad et personne n’ose remettre en cause la qualité de sa réalisation.

Ceci, bien sûr, a atterri dans un fanatisme excessif, comme celui qui a dû vivre Bryan Cranston. Lors d’une visite au salon Conan O’Brienl’acteur de Malcolm au milieu dit avoir reçu une lettre signée par une personne qui prétendait avoir un « Maîtrise en psychologie » et qu’il n’avait été diagnostiqué avec aucun type de trouble. Après avoir ri de la préface de ladite lettre, il se mit à lire une dédicace inhabituelle.

+Les mots du fan de Bryan Cranston

Après sa présentation, Bryan Cranston Il a commencé à lire une feuille imprimée où étaient écrits les mots de son fan, dont il n’a pas révélé son nom. « Je vous écris car j’ai été enfermé dans mon appartement pendant deux jours et deux nuits à regarder toutes les saisons de votre série. Je l’aime complètement. Quand j’ai fini tous les épisodes, j’ai regardé quelques interviews et du coup, en ce moment, je fantasme sur le sexe… »a commencé à lire Cranston.

Après avoir laissé un silence complice, il poursuivit : « Avec Aaron-Paul et que tu es là à regarder ». Devant les rires de tous et après avoir brièvement évoqué le sexe de qui avait écrit, il a précisé qu’il s’agissait d’une femme et a poursuivi : « Je ne sais pas quel serait votre rôle, mais je pense que je veux que vous soyez là. Allons-y! On va bien s’amuser ». Et toi? Que pensez-vous de ce type de fanatisme qui s’exprime parfois auprès des stars de Hollywood?

