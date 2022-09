Breaking Bad Fan Edited Video a Walt et Jesse Racing dans Mario Kart

Le partenariat instable entre Breaking BadWalter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) atteignent de nouveaux sommets dans un nouveau montage de fans mettant les cuisiniers de méthamphétamine les plus populaires de la culture pop dans un jeu vidéo. À l’aide d’un montage créatif, la vidéo utilise des images du jeu Nintendo Wii Mario Kart Wii avec Walt et Jesse qui courent sur la tristement célèbre piste Rainbow Road. Le clip est devenu viral après avoir été téléchargé sur YouTube par Chiptuner, et vous pouvez regarder la vidéo par vous-même ci-dessous.

Alors que Breaking Bad terminé en 2013, Walt et Jesse sont de retour sous les projecteurs ces derniers temps après que les deux personnages sont apparus dans la dernière saison de la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul. En l’absence de nouveaux spectacles en préparation, il est probable que nous ayons vu le dernier de ces personnages dans le Breaking Bad monde. Mais grâce à Internet, Walt et Jesse vivront éternellement à travers Breaking Bad‘s place dans l’histoire de la culture pop, alors que de nouvelles vidéos comme celle ci-dessus continuent de célébrer le duo dynamique.

FILM VIDÉO DU JOUR

La ville d’Albuquerque a également participé à la récente Breaking Bad célébration d’une très grande manière. Des statues en bronze de Walt et Jesse ont été érigées dans la ville, même au milieu de certaines critiques sur la « glorification » des trafiquants de drogue fictifs. Cependant, de nombreux habitants de la ville sont très reconnaissants de la production de l’émission, car travailler sur l’émission et ses retombées a été très bénéfique pour les habitants d’Albuquerque pendant des années. En tout cas, les statues rendent plus évident que jamais à quel point vénéré Breaking Bad sera toujours.

Le créateur de Breaking Bad voulait une bonne adaptation du jeu vidéo

AMC

C’est amusant d’imaginer Walt et Jesse dans Mario Kart Wiimais des efforts avaient effectivement été faits par le passé pour Breaking Bad pour obtenir une adaptation de jeu vidéo légitime dans la veine de Grand Theft Auto. Récemment, le créateur Vince Gilligan a révélé sur le À l’intérieur du Gillivers podcast qu’il a essayé plusieurs fois de développer un jeu vidéo solide basé sur la série, mais que c’était beaucoup plus difficile qu’il ne s’y attendait, donc le jeu ne s’est jamais concrétisé de la manière qu’il espérait.

« Nous faisions [have video game discussions] très tôt », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas un grand joueur de jeux vidéo, mais comment pouvez-vous ne pas connaître Grand Theft Auto? Je me souviens avoir dit… ‘Qui possède Grand Theft Auto? Vous ne pouvez pas avoir de module ? Peut-il y avoir un Breaking Bad [game]?’ Cela a encore du sens pour moi. Cela ne s’est jamais concrétisé. »

Il est intéressant que Gilligan dise qu’un jeu vidéo « a toujours du sens » pour lui, maintenant que Tu ferais mieux d’appeler Saul est fini. Même s’il n’y a pas d’émissions de télévision dans ce monde qui se produisent de si tôt, peut-être qu’un spin-off de jeu vidéo arrivera encore un jour.