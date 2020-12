Bravo’s ‘The People’s Couch’: Julie Goldman plaisante sur la façon dont Brandy Howard était ‘Blackout Drunk’ dans la série

Parfois, boire au travail est non seulement encouragé, mais également obligatoire. Les comédiens Julie Goldman et Brandy Howard ont déclaré qu’ils n’avaient pas seulement été invités à boire pendant le tournage de Bravo. Le canapé du peuple c’était à peu près une exigence.

Julie Goldman, Brandy Howard | Evans Vestal Ward / Bravo / Banque de photos NBCU

L’équipe de rédaction a raconté une fois où Howard était tellement bouleversé qu’elle est devenue ivre de panne d’électricité pendant Les morts qui marchent. «Eh bien, il y a eu un épisode où je suis comme une ivresse en train de regarder Les morts qui marchent», A rappelé Howard sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast.

«C’est célèbre pour tous ceux qui ont regardé Le canapé du peuple», A raconté Goldman. «C’est celui où un Brandy va ‘Riiiick!’ Pourquoi n’avez-vous pas appelé Rick votre petit-ami?

Boire était une exigence pour le spectacle

«Donc, nous regardions essentiellement la télévision seuls», a déclaré Howard. «Et ils m’ont dit que fais-tu pendant que tu regardes la télé? Parce que nous étions comme, eh bien, nous écrivons des partenaires. Donc, ce que cela signifie, c’est que nous regardons toujours la télévision et nous n’écrivons jamais.

Le duo a déclaré aux producteurs qu’ils mangent généralement de la malbouffe et boivent de l’alcool. « Nous avons donc dû boire dans chaque épisode, il n’y avait pas une émission que nous avons regardée que nous n’avons pas eu à boire », a déclaré Howard.

Brandy Howard et Julie Goldman | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

D’autres téléspectateurs de la série mangeaient des aliments sains, mais Goldman et Howard devaient prendre des cocktails. «Littéralement, j’ai regardé Scott Nevins éplucher un raisin et le manger», se souvient Goldman. « Et nous étions comme, je viens de manger un bol entier de Cheez-Its avant même que la caméra ne démarre! »

Brandy Howard et Julie Goldman n’étaient pas vraiment ravies de devoir boire tout le temps

Le canapé du peuple est rapidement devenu un favori des fans alors que les fans de Bravo se sont mis à l’écoute pour regarder les prises hilarantes hilarantes de Goldman et Howard sur une multitude de spectacles. Bien qu’ils aient toujours apporté la comédie, ils admettent être un peu martelés en le faisant et ils n’étaient pas forcément ravis d’avoir à boire non plus.

«Comme ça, c’était notre truc», a déclaré Howard. «Et nous le faisions pendant plusieurs nuits, mais nous avons également regardé plusieurs choses en une nuit. Alors nous serions obligés d’être comme … Je veux dire, comme cette salope est devenue comme un mixologue à part entière. J’étais comme, tu ferais mieux de faire des martinis. Et elle était comme, d’accord et elle serait de retour là-bas en train de mélanger des martinis. Nous aurions un martini. Ensuite, nous avons du vin rouge. Et c’est comme si cette merde ne se mélangeait tout simplement pas bien.

Howard et Goldman ont décrit comment la boisson avait vieilli. «Une fois que nous avons obtenu le poste, ce serait comme quelques fois par semaine», se souvient Howard. « Et ce serait comme cinq spectacles par nuit ou quelque chose comme ça. »

«Je suis parti là-bas et parfois je pensais que j’allais mettre mon pantalon dans la voiture», a plaisanté Goldman. Howard a partagé que Goldman avait IBS.

Bien que l’équipe puisse encore profiter d’un cocktail occasionnel, son attention est passée de l’alcoolisme à la politique. Ils apportent actuellement la comédie au paysage politique avec leur Politique gay stupide Podcast. « Si vous savez qui est NeNe Leaks, mais pas Nancy Pelosi, alors ce podcast est fait pour vous! » selon la description du podcast.