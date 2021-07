Branson vs Bezos : les deux milliardaires sont prêts à exploser dans l’espace, qui a le meilleur plan ?

09 juil. 2021 12:36:07 IST

Au cours des quinze prochaines semaines, le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, et le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, s’envoleront dans l’espace, car ils le peuvent, sur des vaisseaux spatiaux conçus par leurs sociétés respectives.

C’est un grand moment pour l’industrie spatiale privée. Mais la question vient à l’esprit : qui a le plan le plus intelligent ?

La course à l’espace d’un milliardaire

Le 5 mai. Blue Origin, propriété de l’ancien PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé qu’il enverrait son premier équipage d’astronautes dans l’espace le 20 juillet – le 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11 sur la Lune.

Après 15 vols d’essai réussis, ce sera le premier vol en équipage du vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin. Un siège sera occupé par un gagnant non divulgué d’une vente aux enchères caritative, qui aurait payé 28 millions de dollars pour le privilège. Deux autres sièges seront occupés par Bezos et son frère Mark.

Un quatrième siège ira à Wally Funk. La pilote de 82 ans était une candidate prometteuse dans le programme de formation des astronautes féminins Mercury 13 des années 1960, mais n’a pas pu aller dans l’espace en raison de son sexe.

Peu de temps après que Bezos a annoncé ses plans, Sir Richard Branson s’est également joint à lui, fixant une date de lancement au 11 juillet – neuf jours avant le départ de Bezos.

Branson voyagera au sein d’un équipage de six personnes à bord de l’avion spatial Virgin Galactic VSS Unity. Ce sera la quatrième fois que le VSS Unity, le vaisseau spatial spécifique SpaceShipTwo, sera envoyé dans l’espace, mais la première avec un équipage complet.

Forfaits sur mesure

Les deux vols seront courts et basés sur différentes définitions de l’endroit où commence «l’espace».

Blue Origin de Bezos a choisi de définir cela comme la ligne Kármán internationalement reconnue à 100 kilomètres d’altitude. Le pic de la trajectoire du New Shepard sera juste au-delà de cette limite.

Pendant ce temps, Virgin Galactic a choisi la définition de l’espace de l’US Air Force à environ 80 km d’altitude. Leur SpaceShipTwo atteint généralement une altitude maximale d’environ 90 km pendant le vol.

Le nouveau berger de Blue Origin

Le New Shepherd de Blue Origin est une fusée entièrement autonome (sans pilotes) qui décolle presque entièrement à la verticale de son site de lancement dans l’ouest du Texas.

Il est propulsé par un moteur-fusée à carburant liquide BE-3, qui brûle pendant environ deux minutes et demie jusqu’à ce que le vaisseau spatial atteigne 55 km d’altitude, à une vitesse de 900 mètres par seconde. Avec sa trajectoire presque verticale, c’est assez d’altitude et d’élan pour atteindre l’espace.

Une fois que le moteur-fusée cesse de brûler, le booster contenant le moteur-fusée et le carburant se sépare de la capsule de l’équipage et retourne sur Terre.

L’ensemble du vol ne durera que dix minutes, les astronautes expérimentant l’apesanteur près de l’altitude maximale avant que leur capsule ne rentre dans l’atmosphère et ne redescende vers la Terre. Les parachutes aideront à la décélération.

SpaceShipTwo de Virgin Galactic

L’avion spatial SpaceShipTwo de Virgin Galactic sera transporté jusqu’à 15 km d’altitude par un avion porteur, le WhiteKnightTwo. À ce stade, il se lancera dans l’espace, en commençant au-dessus de la basse atmosphère épaisse.

SpaceShipTwo se détachera de WhiteKnightTwo et démarrera son moteur de fusée hybride qui brûle pendant une minute, donnant à l’avion spatial suffisamment d’élan pour atteindre son altitude maximale de 90 km.

Semblable au New Shepard, les passagers connaîtront plusieurs minutes d’apesanteur avant de réintégrer l’atmosphère.

En raison de sa faible vitesse lors de la rentrée, SpaceShipTwo effectuera une « rentrée à plumes », où il fera pivoter ses ailes vers le haut et les utilisera pour rester stable, comme un volant, lorsqu’il tombe à 15 km d’altitude.

Il redeviendra alors un avion spatial et retournera au sol sous le contrôle des pilotes, prêt à être réutilisé.

Une fusée contre un avion spatial

Il existe plusieurs différences et similitudes dans les approches des entreprises.

Les deux auront des vols courts, leur permettant d’utiliser des trajectoires de lancement suborbitales. Cela signifie qu’ils atteindront la bonne altitude pour atteindre l’espace mais n’iront pas en orbite. Cette approche nécessite beaucoup moins de carburant qu’un vol orbital.

Les trajectoires suborbitales rendent également la rentrée considérablement plus lente, de sorte que le blindage thermique lourd qui serait nécessaire lors du retour de l’orbite ne sera pas nécessaire. En outre, les deux visent à réutiliser leurs vaisseaux spatiaux pour réduire les coûts d’exploitation au fil du temps.

Au-delà de cela, cependant, leurs approches sont très différentes.

Le New Shepard de Blue Origin est essentiellement une grande « fusée-sonde ». Il s’agit de petites fusées de recherche qui effectuent des sauts suborbitaux afin que des expériences scientifiques puissent être effectuées lors de brefs voyages dans l’espace.

Il utilise également un moteur de fusée à liquide qui, bien que plus difficile à concevoir, est généralement plus sûr car il peut être étranglé pendant le fonctionnement (et même coupé si nécessaire).

New Shepard, qui a effectué avec succès 15 vols d’essai sans équipage, est globalement un simple vaisseau spatial. Cela le rendra probablement moins cher et plus sûr à long terme.

En revanche, le SpaceShipTwo de Virgin Galactic est beaucoup plus avancé. Il est lancé dans les airs et propulsé par une fusée – une approche qui n’a pas été correctement explorée depuis le programme X-15 de la NASA et de l’US Air Force dans les années 1960.

Pour un vol réussi, SpaceShipTwo doit être lancé tout en étant transporté par un avion porteur, doit allumer son moteur de fusée dans les airs, ranger ses ailes pour la rentrée, puis les replier à nouveau pour planer à la maison. Cette procédure compliquée s’est déjà débloquée à plusieurs reprises.

Un récent vol SpaceShipTwo a été interrompu en raison d’un dysfonctionnement de l’ordinateur après l’allumage de son moteur de fusée. Il a atterri en toute sécurité mais n’a pas atteint l’espace.

Et en 2014, l’activation accidentelle du système de rentrée à plumes lors de l’ascension dans l’espace a conduit à la destruction du premier modèle SpaceShipTwo, le VSS Enterprise, tuant tragiquement le copilote.

Diversité contre simplicité

Alors que les coûts d’un siège sur les deux vaisseaux spatiaux seront époustouflants, seul Virgin Atlantic a annoncé un prix officiel : 250 000 € US par siège sur un vol SpaceShipTwo. On s’attend à ce que le prix du New Shepard de Blue Origin soit similaire.

La simplicité du système de Blue Origin signifie qu’il sera probablement mieux équipé pour réduire les coûts au fil du temps. Mais la simplicité peut aussi être sa chute. Pendant ce temps, SpaceShipTwo est un vaisseau spatial plus complexe avec des pilotes. Cela pourrait s’avérer plus attrayant pour les clients.

L’ascension propulsée par une fusée au bord de l’espace lors du premier vol d’essai SpaceShipTwo de Virgin Galactic.

Chris James, boursier ARC DECRA, Center for Hypersonics, School of Mechanical and Mining Engineering, Tl’Université du Queensland

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

