Brandon Routh étouffe l’espoir pour Scott Pilgrim 2, mais est à bord si cela se produit

Pendant une brève période dans les années 2000, Michael Cera était un homme de premier plan improbable, jouant dans des succès cultes tels que Junon et Super mal. Un autre film notable réalisé par Cera en 2010 avec Edgar Wright était Scott Pilgrim contre. le monde, basé sur la série de romans graphiques Scott Pilgrim par Bryan Lee O’Malley. Bien que le film n’ait pas bien fonctionné au box-office, il a depuis développé un culte et les fans réclament une suite. Brandon Routh, qui est apparu dans le film en tant que rock star Todd Ingram, a parlé au Geek House Show de la possibilité d’un suivi Scott Pilgrim film.

« Je ne pense tout simplement pas que Bryan Lee O’Mally, qui a écrit les livres, les livres merveilleux, pense à une suite. Verrons-nous Scott Pilgrim dans une itération différente? Cela pourrait être utilisé, raconter une histoire similaire pourrait être faite d’une manière différente, je suppose. Je ne sais pas pour une suite. Je suis à bord, absolument à bord. Le succès du film que nous avons fait, et il a certainement gagné en popularité et en popularité auprès de l’adolescent des années depuis sa sortie, donc il a un public beaucoup plus large donc je pense que ce serait au box-office.Les gens seraient excités à ce sujet s’ils en faisaient un, mais je ne sais rien à propos de quoi que ce soit en préparation pour une suite. «

Scott Pilgrim vs le monde a raconté l’histoire d’un musicien fainéant, joué par Cera, qui participe à un tournoi musical pour remporter un contrat d’enregistrement, tout en combattant les sept ex pervers de sa nouvelle petite amie Ramona Flowers. Cette prémisse simple a été extraite par Wright pour raconter une histoire remplie de cinématographie éblouissante tirée des jeux vidéo, des dessins animés et des bandes dessinées.

Le film était également remarquable pour mettre en vedette une distribution d’ensemble qui contenait un certain nombre de stars hollywoodiennes de la prochaine génération au début de leur carrière. Outre Cera et Routh, le film mettait en vedette Brie Larson, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Alison Pill et Jason Schwartzman. Tandis que Brandon Routh semble pessimiste quant aux chances d’une suite, Elizabeth Winstead avait révélé plus tôt cette année qu’il y avait eu des plans à faire Scott Pilgrim 2, et ces plans pourraient encore se concrétiser.

«Vous savez quoi, je pense que ce serait tellement cool. Je serais tellement curieux de savoir ce qui est arrivé à ces personnages quand ils ont la trentaine, par opposition au genre de truc de 20 paresseux. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant. Nous parlions toujours d’une suite quand nous le faisions, mais nous avons toujours imaginé que ce serait comme, toujours comme un an plus tard. Où sont-ils? Mais je pense que c’est beaucoup plus fascinant de savoir où ils seraient 10 ans plus tard. Je suis partant pour ça. «

Pour l’instant, compte tenu du succès et de l’occupation de la distribution principale de Scott Pilgrim vs le monde c’est qu’il serait difficile de ramener tout le monde pour une suite, mais les fans continuent d’espérer voir le monde de Scott Pilgrim ressuscité avec une nouvelle aventure.

