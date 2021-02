Brad Pitt est responsable de pousser le club de combat de Jared Leto à l’extrême

Le film de David Fincher de 1999 Club de combat est la définition d’un classique culte. Initialement tankant au box-office et se faisant déchirer par les critiques pour ses images excessivement violentes, Club de combat a continué à devenir un succès grâce à sa sortie de DVD, et à ce jour est un grand favori parmi un certain groupe démographique masculin plus jeune dans le monde entier.

Jared Leto en vedette dans le film dans le rôle de soutien d’Angel Face, un beau jeune homme qui se laisse entraîner dans la promesse du mythique « Fight Club » par le charismatique Tyler Durden, joué par Brad Pitt. Dans une interview avec GQ, Leto a révélé comment Pitt a joué un rôle déterminant dans la création de son look frappant pour le film, avec des cheveux et des sourcils teints presque complètement en blanc.

«Je me souviens avoir blanchi mes cheveux et mes sourcils blancs. Nous avons fait une passe, et je pense que c’était Brad Pitt, il a dit quelque chose à propos de «Billy Idol». il était comme « Blonder! » Nous sommes donc allés encore plus blanc avec. J’aimais être sur ce plateau parce que je pouvais regarder Brad. Il est incroyablement lâche, naturaliste; fait toujours quelque chose de très différent à prendre et c’était intéressant à voir. Tout le monde a eu l’impression que nous avions juste des ennuis et que nous faisions quelque chose de potentiellement spécial mais du côté le plus sombre de l’univers. «

Basé sur le roman du même nom de Chuck Palahniuk, Club de combat a raconté l’histoire d’une génération de jeunes hommes mécontents qui trouvent la lutte constante pour vivre une vie basée sur des publicités sur papier glamour et des magazines glamour de plus en plus creuse. Leto’s Angel Face fait partie d’un nombre croissant de jeunes hommes qui tentent de trouver quelque chose de réel en assistant à une série de réunions clandestines, dirigées par Durden, dans lesquelles les participants se battent par groupes de deux.

Le principal point de discorde du film a toujours été les scènes de combat très graphiques que Fincher a filmées. Dans une scène en particulier, le protagoniste du film, joué par Edward Norton, cède à la colère qui monte en lui et brise le visage d’Angel Face en une pâte. Selon Leto, ces scènes de coups de poing brutaux ont parfois entraîné des blessures réelles.

« La seule chose qui n’était pas réelle, c’est que nous ne nous sommes pas vraiment frappés, mais nous avons parfois été frappés. Ce n’était pas comme si c’était parfaitement chorégraphié. C’était aussi faux que possible, ces combats. étaient. »

Dans les décennies qui ont suivi la sortie de Club de combat, le film a progressivement trouvé une nouvelle suite non seulement parmi les jeunes hommes qui trouvent beaucoup de choses à identifier dans l’attaque du film contre la corporatisation de la société, mais aussi chez les critiques qui ont d’abord rejeté le film pour son imagerie grossière et son obsession de la violence pour la sienne. Saké. De toute évidence, Leto revient également sur l’expérience de la réalisation du film avec beaucoup de tendresse, même si son personnage a dû endurer l’un des coups les plus brutaux de l’histoire du cinéma.

Sujets: Fight Club