Bougie d’allumage NGK. Caire aide à combattre le coronavirus

Caire, une société appartenant à NGK Spark Plug, a augmenté la production de concentrateurs d’oxygène, de conteneurs et de générateurs d’oxygène liquide, afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

C’est en 2018 que NGK Spark Plug, spécialiste de l’allumage et des capteurs, a acquis Caire, un fabricant mondial d’équipements d’alimentation en oxygène, qui joue actuellement un rôle clé dans la lutte mondiale contre le Coronavirus (Covid-19).

Dans le cadre de sa politique à moyen terme «d’accélération des activités actuelles et nouvelles», NGK Spark Plug a investi ses ressources pour le développement de produits dans trois domaines de marché où la croissance est attendue: environnement et énergie, voiture de nouvelle génération génération et domaine médical.

Dans le domaine médical, elle développe et commercialise des produits de concentration d’oxygène à usage médical au Japon depuis 1999. La demande croissante de concentrateurs d’oxygène portables a conduit à l’acquisition de Caire, USA, et de ses filiales Chart Biomedical Limited (Royaume-Uni) et Chart Biomedical (Chengdu) Co. (Chine).

Avec plus de 50 ans d’expérience dans la production d’appareils d’oxygénothérapie portables et fixes pour les soins à domicile, ainsi que des solutions commerciales clés en main pour les hôpitaux, Caire contribue à l’effort mondial actuel de lutte contre la pandémie de Covidien. 19, mais aussi pour les activités liées à l’oxygène du groupe NGK Spark Plug.

Les différentes solutions de santé proposées par Caire

Commercialisée sous les marques Caire, Airsep, Helios et SeQual, la société a augmenté sa production pour répondre à la demande croissante de ses solutions d’oxygénothérapie utilisées pour traiter les formes les plus sévères de Covid-19.

Augmentation des quarts de production

Avec la sécurité des employés comme première prémisse, Caire a été en mesure de réagir à l’énorme augmentation de la demande, en particulier pour ses concentrateurs d’oxygène, ses conteneurs d’oxygène liquide et ses générateurs, augmentant ainsi les changements de production.

Selon Earl Lawson, président et chef de la direction de Caire, «Alors que le virus Covid-19 s’est propagé ces dernières semaines, nous avons constaté une augmentation spectaculaire de la demande de concentrateurs d’oxygène stationnaires, de conteneurs d’oxygène liquide et de générateurs commerciaux de la part de nos clients en dans le monde entier, en particulier ceux qui fournissent une aide d’urgence dans les zones de pandémie.

Le responsable a également expliqué que “la société a réagi rapidement pour satisfaire la demande croissante de ses solutions d’oxygénothérapie avec un niveau de concentration et d’intensité plus élevé”.

Au sujet de la situation actuelle que traverse le monde, Damien Germès, président régional de la région EMEA, président et directeur exécutif de NGK Spark Plug Europe et directeur général du siège social mondial, a déclaré: «Nous sommes extrêmement fiers de la contribution que Caire a apportée pendant ces temps sans précédent. Notre acquisition de la société en 2018 s’est avérée être un investissement judicieux qui a profité à toutes les parties concernées ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂