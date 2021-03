Bouge toi! GMA T.50 descend dans la rue pour la première fois avec Gordon Murray au volant

BOSCH Télémètre laser GLM 50-27 CG rouge avec 2 piles AA - BOSCH - 0601072T00

Facile à utiliser, le télémètre laser GLM 50-27 C Professional offre une robustesse à l'épreuve dans les conditions les plus rudes et permet de tout documenter rapidement. Idéal pour établir de la documentation, pour calculer les besoins en matériel, la superficie de pièces et de murs et la pose d'éléments de