Bosch croit en la pile à combustible sur le long terme

Bosch travaille au développement de la technologie des piles à combustible pour les véhicules long-courriers, qui offre des avantages par rapport aux batteries en termes d’autonomie, de poids, de temps d’alimentation.

Bosch développe des solutions basées sur la technologie des piles à combustible pour le transport long-courrier. La technologie allemande estime que conduire des camions électriques à batterie d’un poids brut de 40 tonnes ne sera pas la meilleure option.

Le poids de la batterie, les longs temps de charge et l’autonomie encore limitée de la technologie actuelle sont quelques-unes des contraintes relevées par Bosch pour les applications long-courriers.

Bosch souligne cependant que dans un proche avenir, les camions pourront parcourir plus de 1 000 kilomètres en mode entièrement électrique, grâce à un système de pile à hydrogène.

Si ce carburant est obtenu à l’aide d’énergies renouvelables, les marchandises et les passagers peuvent être transportés de manière climatiquement neutre.

La pile à combustible peut être utilisée dans une large gamme d’applications

Bosch affirme développer un système de pile à combustible pour les camions et les bus, qui devrait entrer en production en 2022-2023. Leurs ambitions vont encore plus loin.

Après la stabilisation de cette technologie dans les véhicules lourds, la technologie allemande a l’intention de l’étendre aux voitures particulières, en faisant partie de son portefeuille de lignes de conduite à l’avenir.

Potentiel énergétique élevé

Selon Bosch, l’hydrogène a un potentiel élevé, grâce à sa haute densité énergétique. Un kilogramme d’hydrogène contient une énergie équivalente à 3,3 litres de diesel.

Pour parcourir 100 kilomètres, une voiture particulière n’a besoin que d’un kilogramme, tandis qu’un camion de 40 tonnes en a besoin de sept kilogrammes pour effectuer le même trajet.

En fait, cette relation entre les véhicules légers et lourds n’est pas très différente de celle que l’on observe actuellement avec les moteurs diesel.

Le temps de remplissage d’un réservoir d’hydrogène est également identique à celui d’un véhicule essence ou diesel, à peine quelques minutes.

Dans le cadre du programme H2Haul, financé par l’Union européenne, Bosch travaille avec d’autres entreprises pour fournir une petite flotte de camions à pile à combustible.

Outre les applications mobiles, Bosch travaille sur le développement de piles à combustible pour des applications fixes avec la technologie des oxydes solides (SOFC).

L’une des applications possibles est l’utilisation dans de petites entrées électriques distribuées dans les villes, les centres de données et les points de charge pour les véhicules électriques à batterie.

Le coût de l’hydrogène diminuera

En ce qui concerne le coût de l’hydrogène vert, Bosch estime qu’il aura tendance à diminuer considérablement lorsque les capacités de production augmenteront et que le prix de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables diminuera.

En ce qui concerne l’infrastructure d’approvisionnement en hydrogène, Bosch reconnaît que le réseau actuel n’offre pas une couverture complète, mais les quelque 180 stations-service qui existent déjà en Europe sont déjà suffisantes pour certains axes de transport importants.

Dans certains pays, les entreprises coopèrent déjà pour accroître cette expansion, soutenue dans plusieurs cas par des subventions de l’État.

En matière de sécurité, Bosch garantit que l’utilisation de l’hydrogène gazeux dans les véhicules ne présente pas plus de danger que d’autres carburants ou batteries de voiture, ajoutant que les réservoirs ne présentent pas un risque accru d’explosion.

Bosch reconnaît que le mélange d’hydrogène et d’oxygène dans une certaine mesure est explosif, mais souligne que l’hydrogène est environ 14 fois plus léger que l’air et est donc extrêmement volatil.

Tout hydrogène qui s’échappe d’un réservoir de véhicule augmentera plus rapidement qu’une réaction avec l’oxygène ambiant.

Lors d’un essai au feu réalisé sur une voiture à pile à combustible par des chercheurs aux États-Unis en 2003, il y a eu un incendie, mais il s’est rapidement éteint. Le véhicule est resté pratiquement intact.

