Boris Johnson dit que traiter avec Joe Biden est «une bouffée d’air frais»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que travailler avec le président Joe Biden avait été « une bouffée d’air frais » par rapport à l’administration précédente en ce qui concerne un problème en particulier.

Johnson a parlé à Savannah Guthrie d’un éventail de sujets dans une interview exclusive mardi AUJOURD’HUI avant ses réunions aux Nations Unies et sa première visite à la Maison Blanche sous la présidence de Biden.

Interrogé sur ses relations étroites avec l’ancien président Donald Trump, Johnson a déclaré que le Premier ministre britannique et le président américain étaient « destinés à s’entendre », ce qui s’applique à Trump et maintenant à Biden.

« Mais ce que je dirai à propos de Joe Biden et des relations avec le nouveau président américain, oui, c’est une bouffée d’air frais dans le sens de certaines choses sur lesquelles nous pouvons vraiment vraiment travailler ensemble, et vous saviez que j’allais l’apporter up – changement climatique – il est génial là-dessus », a déclaré Johnson. « Et il veut réduire le CO². Il veut atteindre le zéro net d’ici 2050, et il partage avec moi un point de vue de base selon lequel vous pouvez le faire sans pénaliser l’économie. »

Trump s’est ouvertement moqué du changement climatique, le qualifiant de « canular » et annulant des dizaines de règles et réglementations environnementales.

Johnson s’est également prononcé avec force contre l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier, mais n’a pas indiqué comment cela a affecté sa relation avec Trump.

« Je pense que l’Amérique défend un idéal, et cet idéal est que les gens puissent choisir leur gouvernement pacifiquement », a-t-il déclaré. « Une personne, une voix, par élection.

« J’ai juste senti que certaines des scènes du Capitole ne correspondaient pas tout à fait à cet idéal. »

Il a refusé de dire s’il pensait que Trump était à blâmer pour l’incitation à l’émeute.

« Je n’ai aucune connaissance de ce qui s’est passé, mais ce que je pense, c’est que, permettez-moi de le dire ainsi, mon admiration pour la démocratie américaine n’est pas affaiblie par tout cela », a-t-il déclaré.

Johnson a également abordé le retrait des troupes américaines d’Afghanistan, qui a suscité des critiques des deux côtés de l’allée pour avoir été mal géré. Cependant, de nombreux législateurs ont également reconnu qu’il était temps de mettre fin à une guerre de 20 ans.

« Le Royaume-Uni a une grande dette envers l’armée américaine pour l’incroyable professionnalisme et le sacrifice dont ils ont fait preuve à cet aéroport, à l’aéroport international », a déclaré Johnson. « C’était une opération incroyable.

« Ce ne sera jamais une chose facile à faire de se retirer d’un endroit comme l’Afghanistan après 20 ans d’une manière propre et directe. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas passer tout votre temps à essayer de diriger un autre pays par procuration. Je pense que ce qu’ils ont fait a été un énorme succès logistique. »

Johnson était conscient qu’il y avait une chance que le gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul tombe rapidement aux mains des talibans, ce qui s’est produit en quelques jours. Il a déclaré avoir parlé « franchement » avec Biden de l’opération.

« Il y avait un éventail de conseils, un éventail de prédictions de la part des services de renseignement, parmi lesquels la possibilité que Kaboul s’effondre très rapidement et que les talibans prennent le relais très rapidement », a-t-il déclaré. « Bien sûr, vous allez y revenir avec des sentiments mitigés. »

De nombreux membres du Congrès ont également exprimé leur inquiétude face au sort des femmes et des filles en Afghanistan, dont les avancées sous le gouvernement précédent pourraient être anéanties par le régime répressif des talibans.

« Je suis d’accord, et c’est une chose terrible maintenant d’écouter certaines des menaces que nous entendons sur leur potentiel, leur liberté, leurs opportunités », a déclaré Johnson. « Mais ce que nous devons faire, c’est travailler ensemble en tant qu’Occident, de dire aux nouvelles autorités afghanes, à Kaboul : « Écoutez, vous voulez notre argent ? Nous voulons nous engager avec vous, mais l’Afghanistan ne peut plus être un terrain fertile pour le terrorisme.' »

Dans l’esprit de Johnson, il était temps pour les États-Unis de retirer leurs forces militaires.

« L’Amérique est là depuis 20 ans, et c’est un argument respectable de dire que ça suffit », a-t-il déclaré. « Aurions-nous pu procéder un peu différemment ? Peut-être que nous le pourrions. »