Borderlands Movie ajoute un nouveau personnage passionnant

Si vous me connaissez, vous savez que ce film sera bien plus qu’un simple concert pour moi. Je porterai tous les écrivains, développeurs, doubleurs et joueurs qui ont travaillé et joué à Borderlands, dans mon cœur, alors que je me dirige vers Pandora. ❤️ https://t.co/uUK1WNFBmJ

– Janina Gavankar (@Janina)

12 avril 2021