Boosie Badazz exprime sa colère et son chagrin après le meurtre de Mo3 à Dallas

Le hip-hop a beaucoup pleuré cette année et les émotions se sont intensifiées ces derniers jours après la mort par balle de King Von. Le joueur de 26 ans aurait été impliqué dans une altercation physique avec l’entourage de Quando Rondo lorsque quelqu’un a abattu le rappeur à l’extérieur d’un bar à chicha d’Atlanta. La nouvelle a éclaté aujourd’hui (11 novembre) selon laquelle le rappeur Mo3, signataire de BadAzz Music Syndicate, a été tué par balle alors qu’il conduisait sur une autoroute dans sa ville natale de Dallas, au Texas. Cette nouvelle tragique a choqué l’industrie du rap alors que les gens tentaient à nouveau de concilier la mort prématurée d’un jeune artiste avec la promesse. Boosie Badazz, qui a publié un projet collaboratif Badazz MO3 avec Mo3 plus tôt cette année, s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa douleur et sa colère. Tout d’abord, Boosie semblait avoir un problème avec Captial One Banking. « CAPITALONE PAYE-MOI MON ARGENT DAM SON SOIT VOUS UNE BANQUE R LES CRIMINELS ME PAYENT MA SH * T. » Ensuite, le rappeur de 37 ans a changé de vitesse et s’est attaqué à son label, Trill Entertainment. « Trill ENT FUCK YALL N * GGAS », a écrit Boosie avec deux émojis au majeur. Il n’a pas donné d’explication pour son tweet, mais il a fait savoir aux gens d’arrêter de le contacter. « Arrêtez de m’appeler et de m’envoyer des textos », a tweeté Boosie. « F * CK YOU HOES, N * GGASn FAKE ASS FAMILY ALL YALL PEUT SUCK MY D * CK ALL YALL GOT A MOTIVE F * CKING WOTH WOTH WOTH WOTH WOTH WOTH ANYWAY Suckad * ck. » Plus tard, il a exprimé son chagrin à propos de Mo3 en écrivant: « IM LOST FOR WORDS #tip MY BOY ‘MO3 SEE U WHEN I GET THERE. » Mo3, de son vrai nom Melvin Noble, avait 28 ans.