Boosie Badazz critique Beyoncé et Jay-Z Haters: “[They] Sont ma motivation »

Il ne croit pas que les gens peuvent être bénis s’ils détestent les gens qui sont bénis.

Il n’y a pas de place pour la haine dans le cœur de Boosie Badazz pour les personnes qui ont acquis plus de richesse et de succès que lui. Nous vivons dans une culture compétitive, en particulier dans l’industrie du divertissement, alors que les créatifs tentent de trouver des moyens inventifs et innovants de grimper le plus haut, de voyager le plus loin, de gagner le plus d’argent, d’acquérir le plus d’adeptes, d’obtenir le plus de vues et de casser le plus de disques. Ce niveau de compétition peut souvent amener des critiques et des haineux à sortir de tous les coins pour démanteler les réalisations de quelqu’un, mais pour Boosie Badazz, il voit ceux qui ont plus que lui comme des motivations à faire et à être meilleurs. «Les gens qui ont plus que moi, je suis content pour eux», a déclaré Boosie. “Tu es ma motivation, négro. Tu sais. Et Dieu ne bénira pas les mères qui détestent les mères qu’il a bénies. Les gens ne sont pas heureux pour les gens qui en ont. Tu n’es pas heureux? Je dois être heureux pour Beyoncé. Tu dois être heureux pour Jay-Z. Beaucoup de gens ne sont pas heureux pour ceux qui l’ont. Ils ne les considèrent pas comme de la motivation. Ils les considèrent comme des opps. “ Boosie a raconté l’histoire du moment où il a quitté la Louisiane pour la première fois et s’est rendu en Géorgie, Rick Ross l’a invité dans son domaine palace. Après la visite, Boosie a déclaré que cela l’avait motivé à se mettre en “mode plein régime”. Il a ajouté: “Quand j’ai vu de mes propres yeux ce qu’un homme noir pouvait avoir, c’était une simple motivation.” Écoutez Boosie partager ses pensées ci-dessous.