Bonjour Wi-Fi 7 ! Intel et Broadcom présentent la première démonstration de WiFi 7 multi-fournisseurs à des vitesses de 5 Gbit/s

09 septembre 2022 17:50:38 IST

Intel Corporation et Broadcom Inc. ont présenté la première démonstration WiFi 7 multifournisseur du secteur, avec des vitesses en direct supérieures à 5 gigabits par seconde.

L’essai a utilisé un ordinateur portable équipé d’un processeur Intel Core avec une solution WiFi 7 connectée à un point d’accès Broadcom WiFi 7.

Carlos Cordeiro, Intel Fellow et Wireless CTO, Client Computing Group, Intel, a déclaré :

« Nous sommes fiers de souligner comment la nouvelle génération de WiFi 7 peut rendre possible de nouvelles expériences sur PC mobile. La collaboration de l’industrie est essentielle pour garantir que nous tenons les promesses de cette nouvelle technologie sans fil. Nous tenons à remercier nos collègues de Broadcom pour leur excellente coopération technique, qui a permis cette démonstration sans précédent et unique en son genre du Wi-Fi 7 à très haut débit et à très faible latence.

Le WiFi 7 est la plate-forme pour les 10 prochaines années d’expériences sans fil, qui nécessitent des vitesses plus élevées, une latence plus faible, une fiabilité améliorée et une plus grande capacité.

Le WiFi 7 exploite de nouvelles fonctionnalités, notamment des canaux 320 MHz plus larges dans le spectre 6 GHz sans licence, une modulation de données QAM 4K d’ordre supérieur, des connexions simultanées sur plusieurs bandes avec un fonctionnement multi-liens et une efficacité d’utilisation des canaux améliorée avec la perforation d’unités multi-ressources.

Vijay Nagarajan, vice-président, Wireless Connectivity Division, Broadcom, a déclaré : « L’étape d’aujourd’hui envoie un message clair : l’écosystème est prêt et le WiFi 7 est là pour offrir une capacité extraordinaire et des vitesses ultra rapides pour étendre le haut débit gigabit. La communication fiable et à faible latence fournie par le WiFi 7 est un élément clé de la vision de Broadcom pour tout connecter à mesure qu’Internet évolue vers sa prochaine itération remplie d’expériences immersives. La collaboration de l’industrie est essentielle pour faire de cette connectivité sans précédent une réalité et nous avons été ravis de travailler avec Intel pour réaliser une autre première dans l’industrie.

Le fonctionnement déterministe du WiFi 7 permet de nouvelles classes de produits, y compris la réalité augmentée et virtuelle, le streaming multimédia 16K ultra-haute définition et les jeux super réactifs et fiables tout en prenant en charge un grand nombre d’appareils connectés à la maison ou au bureau.

Avec les vitesses considérablement accrues du WiFi 7, les abonnés haut débit tireront pleinement parti de leurs forfaits Internet multi-gigabit.

Intel et Broadcom fournissent le réseau complet qui est essentiel pour aider à maximiser le potentiel du WiFi 7 et offrir des expériences de bout en bout au marché WiFi plus large.

«En tant que membres de longue date du conseil d’administration de la WBA, Broadcom et Intel ont joué un rôle déterminant dans le développement du Wi-Fi 6 et 6E. Maintenant, ils ouvrent à nouveau la voie avec le WiFi 7, qui tire parti de la disponibilité croissante du spectre 6 GHz dans plusieurs pays de l’APAC, de l’EMEA, de l’Amérique latine et des États-Unis. Leur essai réussi est une étape importante vers l’apport des vitesses gigabit à deux chiffres du WiFi 7 , une latence ultra-faible, une résilience de classe opérateur et d’autres capacités de nouvelle génération pour les consommateurs et les entreprises du monde entier. Les réseaux d’entreprise et résidentiels bénéficieront également grandement des capacités avancées du WiFi 7 », a déclaré Tiago Rodrigues, PDG de la Wireless Broadband Alliance.

