"Bonjour Apple, c’est Android": Google attaque Apple avec un panneau publicitaire géant à Las Vegas

Ce n’est pas la première fois que Google se mêle d’Appleil n’est donc pas surprenant que dans un gigantesque panneau publicitaire placé à Las Vegas, le géant de Mountain View attaque à nouveau la firme à la pomme pour ses refus répété d’adopter le protocole de messagerie RCS que les élèves de Sundar Pichai soutiennent.

En réalité, il ne s’agit pas d’une campagne Google isolée, mais il s’agit une nouvelle action au sein de la croisade #Recevoir le message que ceux du moteur de recherche entretiennent avec Apple, essayant de les faire maintenant les utilisateurs d’iPhone eux-mêmes qui commencent à les soutenir en demandant à Apple d’adopter le RCS.

C’est certainement un réponse claire à Tim Cookqui avait fermé la porte à toute perspective d’adoption imminente du RCS par Apple dans ses Conférence Code 2022 avec ces déclarations Rien d’extraordinaire:

Je n’entends pas nos utilisateurs demander que nous y consacrions beaucoup d’énergie en ce moment.

C’est peut-être la meilleure raison pour vous de passer aux messages Google

Comme nous l’ont dit les collègues de l’Android Authority, les décisions d’Apple ont conduit à vos utilisateurs reçoivent des photos ou des vidéos pixélisées avec de faibles résolutions dans iMessage lorsque vos contacts Android leur envoient un SMS RCS, un protocole qui propose prise en charge des fichiers multimédias de haute qualité mais qu’Apple refuse d’adopter pour son iPhone.

nous sommes avant l’évolution logique du SMSqui dans Android commencent déjà à être standardisés de manière transparente pour l’utilisateur grâce à cette technologie Service de communication riche Quoi les opérateurs soutiennent égalementmais qu’en réalité, sans Apple, ça ne marchera jamais Certainement dans l’industrie.

Et que malgré le fait qu’il a le fonctionnalités de base de tout service de messagerie instantanée actuelcar en plus de nous permettre d’envoyer des photos et des vidéos haute résolution, cela nous permet également de gérer lire les reçus, les réactions, les emojis et pratiquement tout ce que nous savons sur WhatsApp ou similaire.

Sur iOS, l’application iMessage continue de gérer uniquement les protocoles SMS et MMSdonc les messages RCS que les utilisateurs d’Android envoient à leurs contacts iPhone sont automatiquement réduits, ce qui les rend désagréables à partir des téléphones portables de Cupertino.

C’est ce dont Google veut profiter maintenant, appelant les utilisateurs d’Apple à appuyer à l’entreprise d’adopter définitivement le RCS et de lui donner le coup de pouce qui lui manque au protocole de messagerie imaginé par les grands acteurs de l’industrie et qu’il aurait dû devenir la norme de facto depuis longtemps.

C’est le mot de Tim Cook qui si les utilisateurs le demandent, ils l’implémenterontnous verrons donc si Google atteint l’objectif… ça va être dur !

