Bon Jovi diffusera gratuitement son album récent «2020» | 45S

Bon Jovi est de retour. Le concert Sur une nuit comme celle-ci Il aura lieu le vendredi 27 novembre à 18h et présentera l’intégralité de leur dernier album, le spectacle peut être apprécié gratuitement via la page Facebook officielle du groupe.

«Bonjour à tous, j’ai hâte que vous regardiez On A Night Like This, Bon Jovi 2020. Connectez-vous à notre page Facebook ce vendredi à 18 h (HE). Capturez notre seule performance live de 2020 » dit le batteur du groupe.

Sur une nuit comme celle-ci Il montrera l’album entier ‘2020’ du groupe, c’est l’album numéro quinze et aborde des problèmes actuels tels que la violence policière et le coronavirus lui-même. Selon le groupe, ce matériel peut être difficile à traiter car il fait appel à l’image nostalgique du groupe qui était responsable des hymnes rock et qui portait des vêtements serrés avec des coiffures rebelles. Maintenant, ils chantent comment leur chef est un homme qui lave la vaisselle dans les restaurants de sa communauté dédiés aux sans-abri.

Ensuite, nous vous laissons la liste des chansons de l’album: