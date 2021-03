Bombe Netflix: le retour des rebelles!

‘Rebelle’ C’est l’un des programmes qui a le plus marqué les différentes générations et ses fans célèbrent la nouvelle arrivée ce lundi: après dix-sept ans de sa première diffusion, aura une nouvelle version sur le service de streaming Netflix. De cette manière, la rumeur qui circule sur Internet depuis deux ans se confirme.

La telenovela de la jeunesse mexicaine est une adaptation de la série originale argentine ‘Façon Rebelde’, créé par Cris Morena. Il a été diffusé sur la chaîne Televisa d’octobre 2004 à juin 2006, faisant partie de la vie de millions de téléspectateurs et devenant un véritable succès, qui ce remake aura le défi de faire correspondre.

A travers une déclaration sur les réseaux sociaux, la plateforme Netflix a annoncé la grande nouvelle: « C’est vrai, une nouvelle génération de ‘Rebel’ arrive sur Netflix en 2022 », avec une vidéo promotionnelle qui dévoile le logo du prochain projet. Il sera produit par Woo Films et Propager, basé sur la propriété intellectuelle de Cris Morena Group et Dori Media Group, Rebelde Way. Regardez la confirmation!

Ce n’est pas tout, puisque le rapport fourni par l’entreprise révèle également les protagonistes de cette « nouvelle génération », comme ils ont choisi d’appeler les acteurs qui seront à l’Elite Way School: Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente et Giovanna Grigio.

Ce sera la réunion de jeunes qui sont maintenant adultes avec une nouvelle version de l’un de leurs programmes préférés, bien qu’ils assurent avec leurs commentaires sur les réseaux que rien ne peut surmonter l’original, mais la vérité est que les fans étaient excités. Le tournage commencé ce lundi 1er mars à Mexico et devrait être lancé en 2022.