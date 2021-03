Boîte à savon: un an plus tard, Call of Duty: Warzone m’a consumé

Revenir sur les commentaires que j’ai faits dans ma pièce Hands On pour Call of Duty: Warzone, qui célèbre aujourd’hui son premier anniversaire, est une expérience étrange. Alors que je pensais que ce qu’Infinity Ward avait à offrir à l’époque était tout à fait bien en soi, j’étais préoccupé par sa simplicité manifeste et le manque de concentration sur le pillage au début de chaque match. J’ai ensuite signé cette pièce en affirmant que « ce n’est pas une offre de Battle Royale avec laquelle nous pouvons nous voir coller ». Sauf qu’un an plus tard, j’y joue toujours – plus que jamais au cours des deux derniers mois, en fait. Le jeu m’a déjà aidé à traverser une période de sécheresse de la fenêtre de sortie de PlayStation 5, et je suis sûr que ce sera à nouveau dans le futur. Qu’est-ce qui a changé au cours des 12 derniers mois pour que je revienne toujours plus? Curieusement, pas beaucoup. Cette boucle centrale est restée la même, mais il y a tellement plus autour d’elle.

J’ai toujours été fan du genre Battle Royale, avec le mode Blackout dans Call of Duty: Black Ops 4 relançant mon obsession avant que Fortnite et Apex Legends aient également leurs moments sous les feux de la rampe. J’aime la tension qui vient avec la réduction de la base de joueurs dans le jeu à une seule personne ou équipe – c’est beaucoup plus excitant que les options habituelles de Team Deathmatch trouvées dans les titres Call of Duty à mon avis. Vous pourriez mettre fin à la partie de quelqu’un en quelques secondes tandis qu’une autre équipe pourrait vous faire exactement la même chose. Call of Duty: Warzone a continué ce point fort avec quelques rebondissements sur le concept, mais ce n’était rien cette radicalement différemment. Ce n’est toujours pas le cas à ce jour non plus, pour être honnête.

Qu’est-ce qui m’a tellement captivé par la vision de Call of Duty sur les choses, alors? Pour être honnête, il est difficile de cerner une chose. Le jeu de tir exceptionnel fait partie intégrante de tout produit portant la marque Activision, alors j’aime me concentrer sur la quantité stupéfiante de contenu qui a été ajoutée l’année depuis son lancement. J’ai presque toujours l’impression qu’il y a quelque chose de nouveau à vivre pour moi, que ce soit via un nouveau mode de rotation hebdomadaire ou via les gigantesques et gratuits DLC gouttes qui apportent de nouvelles armes et des mises à jour cartographiques dans l’équation. Je suis en fait à un point où je joue rarement sur la carte originale de Verdansk de nos jours, avec la Rebirth Island mise à jour satisfaisant mes goûts puisque ses modes exclusifs de résurgence me permettent de réapparaître après un court laps de temps.

Ensuite, il y a la méta de l’arme, qui ressemble à un tout autre jeu en soi. Rester au courant de ce qui est chaud en ce moment est un défi car tant d’armes sont devenues viables après la mort du DMR 14, à tel point que la variété de chargement est à un niveau record. Cela signifiait que je devais dire au revoir au Kilo 141 désormais obsolète, mais j’ai trouvé une nouvelle maison dans la combinaison FFAR 1 et Mac-10. Cependant, tout cela pourrait changer dans une semaine lorsqu’un streamer tombe sur une nouvelle méta, et c’est la beauté de tout cela. C’est presque comme si la communauté créait son propre contenu en déplaçant l’idée de ce qu’il y a de mieux dans une nouvelle direction. Ces armes et accessoires ont toujours été là, bien sûr, mais on leur donne une toute nouvelle vie quand quelqu’un frappe de l’or avec la bonne combinaison d’extensions d’armes à feu.

Je n’ai pas de grande révélation à partager alors que Call of Duty: Warzone célèbre son premier anniversaire, à part cela, cela vaut vraiment la peine d’essayer si vous avez déjà eu une idée du genre Battle Royale. C’est mon obsession de nos jours chaque fois que je n’ai rien d’autre à jouer, la lutte pour la tête du classement à maintes reprises m’alimentant à travers d’innombrables soirées. Je n’ai même pas à payer d’argent pour jouer non plus puisque Call of Duty: Warzone est gratuit et je ne m’intéresse guère aux objets cosmétiques que ses Battle Passes ont à offrir. Donc, alors que je repense à mes premières impressions une fois de plus, j’ai au moins raison d’une chose il y a un an. « Call of Duty: Warzone va très probablement se débrouiller tout seul. » Il a fait mieux que cela – c’est maintenant la norme pour les titres Battle Royale à l’avenir. Je lèverai un verre à ça ce beau soir.

Jouez-vous beaucoup à Call of Duty: Warzone? Avez-vous apprécié le jeu de tir Battle Royale? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.