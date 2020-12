Bohemia Interactive présente la bande-annonce de Vigor pour PS4

Cela a pris du temps, mais nous avons enfin le premier trailer de Vigor pour PS4 qui profite de son récent lancement.

Les créateurs de la saga ArmA et DayZ, nous mettent une fois de plus dans une situation difficile avec leur looter shooter situé dans une Norvège post-apocalyptique. Nous devrons explorer, piller, combattre et surtout survivre dans son dernier travail. Afin que vous puissiez vérifier un peu ce qui vous attend, nous vous apportons le Bande-annonce Vigor pour PS4.

Bohemia Interactive a pris son temps, mais les utilisateurs de consoles Sony pourront enfin profiter de son titre gratuit. On se souvient que le jeu est disponible sur Xbox depuis plus de deux ans, et environ cinq mois sur l’hybride Nintendo. Bien sûr, nous ne savons toujours rien d’une version possible pour PC.

Vigor est un jeu de tir en ligne, situé dans la Norvège post-apocalyptique. Notre objectif sera de rester en vie, tout en collectant toutes les ressources possibles pour construire un abri. Sa structure jouable rappelle beaucoup Escape From Tarkov. Cela signifie que dans les paramètres glacés, nous pouvons trouver entre huit et douze joueurs.

Chaque fois que nous applaudissons, nous perdrons tout ce que nous transportons, donc dès que nous aurons suffisamment cultivé, il sera préférable de trouver la sortie le plus tôt possible. Avec les objets obtenus, nous pouvons améliorer à la fois notre abri et l’équipement, ou vendre ce qui reste. Il existe également d’autres modes de jeu tels que Shootout ou Elimination.

Le titre est maintenant disponible en téléchargement gratuit dans le Sony Store, pouvant être récupéré sur PlayStation 4 et 5. Bien sûr, dans les deux cas, il s’agira de la même version créée pour la génération actuelle de consoles. Mais ne vous inquiétez pas, ses développeurs travaillent sur une édition native pour la prochaine génération.

Allons-y!