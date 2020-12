Boeing révèle un patch de mission pour le deuxième test en vol orbital Starliner

Alors que les dernières touches sont apportées au prochain vaisseau spatial Starliner de Boeing, la société aérospatiale a a révélé un nouveau patch de mission représentant l’approche pratique de son équipe pour assurer le vol en toute sécurité de la capsule.

Boeing vise le 29 mars 2021 pour le lancement de son deuxième Starliner non équipé lors d’un vol d’essai vers la Station spatiale internationale. L’Orbital Flight Test-2 (OFT-2) vérifiera les performances du logiciel de vol du vaisseau spatial, qui sur le premier OFT a empêché le Starliner d’atteindre la station spatiale en décembre 2019.

De style similaire aux autres patchs de vol d’essai Starliner de Boeing, le patch de mission OFT-2 présente en évidence un motif d’empreinte digitale en reconnaissance des coéquipiers uniques et diversifiés qui travaillent à la préparation du Starliner. L’empreinte digitale, qui recouvre la représentation de la Terre par l’emblème, appartient aux employés de Boeing qui ont construit le vaisseau spatial, ainsi qu’à ceux qui ont participé à la conception, aux tests, au codage et à la formation pour la mission OFT-2.

« Le succès de la Mission OFT-2 sera le reflet de la détermination et de la diligence de mes coéquipiers sur le programme Starliner », a déclaré Chris Ferguson, directeur de Boeing pour Starliner Crew and Mission Operations et ancien astronaute de la NASA, dans un communiqué.« Cette mission est personnelle à eux et à notre entreprise. Nous voulions que ce patch reflète cela. «

Au cours de la mission OFT-2, le vaisseau spatial CST-100 Starliner sera lancé sur une fusée Atlas V United Launch Alliance (ULA) à partir du complexe 41 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, accostera à la Station spatiale internationale et reviendra à atterrir dans l’ouest des États-Unis environ une semaine plus tard, dans le cadre d’un test de bout en bout pour prouver que le vaisseau spatial est prêt à voler avec un équipage.

L’OFT-2 Starliner est sur le point d’être assemblé à l’intérieur de l’usine de traitement de l’équipage commercial et du fret de Boeing au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Le module d’équipage réutilisable du véhicule a été mis sous tension et les vérifications finales des systèmes d’avionique, d’alimentation et de propulsion sont presque terminées. Les parachutes du vaisseau spatial, les airbags d’atterrissage, le bouclier thermique de base et ses coques arrière sont installés, signifiant l’achèvement de la phase de construction du véhicule.

Correctifs de test en vol Starliner de Boeing: Pad Abort Test, 2019; Test en vol orbital (OFT), 2019; Test en vol orbital-2 (OFT-2), mars 2021; et Test en vol avec équipage (CFT), été 2021. (Crédit d’image: Boeing via collectSPACE.com)

Dans les semaines précédant le lancement de la fin mars, les équipes chargeront la capsule de marchandises – y compris «Rosie the Rocketeer», un mannequin instrumenté qui a volé sur le premier OFT – et pèseront le véhicule avant de l’accoupler à son module de service, qui est déjà terminé.

Le patch OFT-2 troque les tons bleus de l’emblème OFT pour une palette de couleurs à prédominance violette reflétant le dévouement et la fierté de l’équipe Starliner de Boeing pour le programme et son avenir.

Les trois lignes blanches qui courbent au-dessus de la Terre sur le patch représentent les étapes de Boeing pour atteindre l’orbite terrestre basse et les trois missions de test en vol de Starliner dans l’espace (OFT, OFT-2 et le Crewed Flight Test, ou CFT, pour suivre une mission OFT-2 réussie. ). La Station spatiale internationale est représentée dans son intégralité pour symboliser l’engagement de Boeing à s’y amarrer et à atteindre tous les objectifs des tests en vol OFT. Une interprétation de Emblème de l’astronaute de la NASA – les trois lignes convergeant vers une étoile – couronnent le patch, démontrant que la sécurité de l’équipage est la priorité absolue de Boeing, selon la société.

Le patch des opérations de mission du test en vol orbital 2 de Boeing représente les contrôleurs de vol de la NASA qui superviseront la mission. (Crédit d’image: Boeing)

En plus de révéler le patch de mission OFT-2, Boeing a également fourni un aperçu des insignes d’opérations de mission qui représenteront les contrôleurs de vol sous contrat de la NASA qui superviseront le combat d’essai depuis le centre de contrôle de mission Christopher C. Kraft, Jr. à Johnson Space Centre à Houston. Basé sur la forme générale et la conception du insigne original de l’équipe des opérations de mission , la version OFT-2 ajoute le port d’amarrage de la station spatiale comme objectif principal du vol d’essai.

Boeing travaille main dans la main avec la NASA pour aborder toutes les leçons tirées du premier OFT de Starliner. La société a achevé à plus de 90% toutes les actions recommandées développées par une équipe d’examen indépendante conjointe de la NASA et de Boeing avant le deuxième test en vol sans équipage de Starliner.

Après un OFT-2 réussi, Boeing prévoit de lancer son premier Starliner avec des astronautes à l’été 2021. Le patch Crewed Flight Test (CFT), qui était révélé pour la première fois en avril 2019 , reste en cours d’utilisation, bien qu’il ait été mis à jour avec les noms des équipage récemment révisé : Les astronautes de la NASA Barry « Butch » Wilmore, Mike Fincke et Nicole Mann.