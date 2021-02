Boeing ne lève pas la tête: après l’incident avec le moteur en feu, il a ordonné la suspension du vol de l’avion modèle 777

Chi Man The One 3 en 1 Shampooing Après-shampooing et Gel douche 355ml

Chi Man The One 3 en 1 Shampooing Après-shampooing et Gel douche 355ml est un produit 3 en 1 shampooing, après-shampooing et gel douche formulé avec des ProVitamin B5, vitamine E, des antioxydants, de l'aloe vera. Avec un parfum Oud pour vous garder une odeur irrésistible de la tête aux pieds !